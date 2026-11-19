Tegucigalpa, Honduras.- Varias colonias, barrios, aldeas y sectores de Honduras permanecerán sin energía eléctrica este viernes 20 de noviembre debido a interrupciones programadas del servicio, que afectarán zonas de Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Comayagua y Cortés. Los cortes se realizarán en diferentes horarios, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde, por lo que se recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante la suspensión del suministro.

A continuación, el detalle de los sectores afectados:

En el Distrito Central, Francisco Morazán, el corte de energía se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en cuatro sectores distintos: En el primer bloque (sección de circuito LNZ-L265), resultarán afectados la colonia Altos de Miramontes, parte de Mall Las Cascadas, parte de la colonia Loma Linda Sur, colonia El Hogar, COPEMH, colonia Las Colinas, Vida Abundante, Banco Ficohsa, Banco Occidente, Diunsa Miraflores, Instituto Liceo Franco Hondureño, colonia Altos de Las Colinas y zonas aledañas. En el segundo bloque (sección de circuito LNZ-L267), no habrá luz en parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, DINAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el tercer bloque (circuito completo MFL-L240), la interrupción incluirá el Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactiva (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, Supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, CONADEH, TYPSA, Mall La Cascada, colonia Las Brisas, colonia Betania, Metro Mall, STIBYS, Plaza Millennium, parte del bulevar Económica Europea desde bulevar F.F.A.A. hasta Metromall, Transportes Cristina, CADECA, Ferretería Diprofesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer, colonia La Pradera, Flor del Campo, colonia Modesto Rodas, colonia Merrian, colonia Venecia, Bombas UMAPS, Estiquirín, colonia Las Delicias, La Burrera, colonia La Rosa, colonia Siri Zúñiga y zonas aledañas. En el cuarto bloque (sección de circuito SFE-L229), el servicio se suspenderá en parte de la colonia Divanna, parte del Country Club & Golf, colonia Primavera, Casa de Paz bulevar Fuerzas Armadas y zonas aledañas. En Tela, Atlántida, la suspensión del servicio eléctrico será el viernes 20 de noviembre de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., afectando a la colonia Venecia, colonia Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce y aldea Lancetilla.