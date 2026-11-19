La Secretaría de Seguridad informó que la restricción estará vigente diariamente en un horario de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana , tras la declaratoria de Yoro y municipios aledaños como Territorio de Alto Riesgo por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Yoro, Honduras.- Los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria , en el departamento de Yoro , tendrán restricciones de circulación de personas y vehículos durante la noche, a partir de este jueves 19 de noviembre, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la presencia de estructuras criminales en la zona.

La medida responde a la presencia activa de organizaciones criminales, entre ellas el denominado Cartel del Diablo, maras y pandillas, según el comunicado oficial.

Entre las disposiciones también figura la prohibición de que dos hombres circulen a bordo de una misma motocicleta en los territorios donde se aplicarán las restricciones.

Las autoridades establecieron excepciones para el personal de salud, socorro, Bomberos, Cruz Roja, Copeco, Ministerio Público, Poder Judicial y las instituciones de Seguridad y Defensa Nacional, siempre que se encuentren cumpliendo sus funciones.

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También se garantizará la circulación y prestación de servicios hospitalarios, centros médicos, laboratorios clínicos y veterinarios, empresas de seguridad, transporte de valores y vehículos que trasladan alimentos, combustibles y medicamentos.

Los medios de comunicación podrán continuar con sus actividades y las personas que enfrenten emergencias médicas debidamente comprobadas también estarán exentas de las restricciones.

La Secretaría de Seguridad advirtió que quienes incumplan las disposiciones podrán enfrentar las sanciones correspondientes conforme a la ley, sin perjuicio de otras responsabilidades penales.

La institución aseguró que las medidas están dirigidas exclusivamente a los municipios declarados formalmente como territorios de alto riesgo y tienen como objetivo combatir las estructuras criminales, recuperar los espacios afectados por la delincuencia y restablecer la tranquilidad de las comunidades.