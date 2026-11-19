Nueva York, Estados Unidos.- La banca comercial es el motor de la economía de Honduras y BAC destaca por su apoyo a los sectores productivos. Carlos Handal González, presidente ejecutivo de BAC Honduras participa en Nueva York en Momentum BAC 2026, y comparte con EL HERALDO sus opiniones sobre este evento bianual, así como su análisis sobre la operación del banco en el país y la situación económica. ¿Qué importancia tiene Momentum BAC 2026 para líderes empresariales de Honduras?



Momentum es una reunión que se planifica cada dos años, a la que invitamos a nuestros clientes de toda la región. Participan más de 125 empresas que operan desde Guatemala hasta Panamá; les traemos información de mercado, les traemos información estadística que les puede permitir tomar mejores decisiones, y en este caso el enfoque principal está en el uso de la inteligencia artificial como potenciador, como acompañante en su crecimiento, como complemento y como apoyo en su toma de decisiones. El 53% del PIB de Centroamérica se mueve a través de las plataformas de BAC y eso nos compromete a seguir invirtiendo en tecnología, porque entendemos que esa confianza se logra y se construye a través de los años y que no podemos fallar.

¿Cómo ha logrado BAC destacar entre los bancos preferido de las empresas?

En Honduras, en 2026 BAC cumple 50 años, son 50 años de acompañar a nuestros clientes en sus decisiones de ahorro, de emprendimiento, en su crecimiento, no solamente en Honduras, sino fuera de Honduras, a través de nuestras plataformas. Eso se construye con un comportamiento ético, con mucha responsabilidad en el cuidado de los depósitos de nuestros clientes, con mucha disciplina en el otorgamiento de créditos, con inversión en tecnología para asegurar que nuestros clientes tengan las mejores herramientas a su disposición. Estamos muy agradecidos porque los números hablan por sí solos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de BAC en Honduras?



El mercado hondureño pasó en el 2025 por un proceso sumamente complejo. Primero escasez de divisa, luego de poca liquidez que resultó en una alza de tasas, creo que nunca antes vista en esa velocidad en el mercado local. Eso le puso mucha presión a los bancos y también mucha presión a las personas y a las empresas, con niveles de tasas de interés muy altas.

En 2026 las tasas están a un nivel manejable, que puedan permitir un crecimiento económico; las remesas están siendo un potenciador de esa liquidez, pero al mismo tiempo le están metiendo presión a la economía y por eso los índices de inflación en este momento. Las medidas tomadas por el Gobierno y por el Banco Central, y las medidas que los bancos sigamos tomando, vamos llevar a un nivel más manejable y que 2027 sea un año de crecimiento.

" BAC se ha posicionado en Honduras como el principal banco recaudador de impuestos, pagador de planillas y pagador de proveedores. Carlos Handal González

BAC destaca en Honduras entre los cinco bancos más importantes, ¿Cómo explica ese resultado? BAC no es nada sin nuestros clientes, no somos nada sin la confianza de nuestros clientes y precisamente ese ascenso que hemos logrado a lo largo de muchos años, para posicionarnos como uno de los bancos principales del mercado hondureño, es una muestra que hemos venido haciendo las cosas de manera responsable y que vamos a seguir en esa línea.

¿El cliente de BAC es exigente?



Nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos y nos proponemos darle las mejores soluciones a todos nuestros clientes, desde el ahorrante joven que empiez con su primer trabajo, desde el microemprendedor hasta la corporación multinacional. Todos tienen diferentes niveles de exigencia y para nosotros todos son importantes porque tenemos la responsabilidad de acompañarlos en sus decisiones, de cuidarles sus depósitos y de asesorarlos su manejo financiero. ¿Cuál es el impacto de las medidas del Gobierno en el sistema bancario?



Han permitido una estabilidad en las tasas de interés, hay disponibilidad de recursos para continuar apoyando proyectos del sector privado, de la gente que tiene su emprendimiento. Lo más importante y lo que más necesita un país y una economía es certidumbre. Eso permite que se den las inversiones, permite que las personas y las empresas planifiquen hacia el futuro, permiten que como país podamos atraer inversión extranjera y que Honduras se convierta en un terreno fértil para el crecimiento. ¿Considera que el Gobierno avanza en su política económica?



Sí, el Gobierno ha dado pasos importantes desde el punto de vista de los acuerdos con el FMI, el acercamiento con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y justamente en el establecimiento de un ambiente que pueda atraer la inversión. Se han tomado decisiones importantes en el sector privado; en el sector energético, sentimos que es un primer paso, ahora toca ejecutar para empezar a tener una reforma o una solución permanente a los retos que tiene ese sector. Honduras debe crecer a índices superiores al 4% y así empezar a recuperar el terreno perdido con los pares de Centroamérica. Siento que se están sentando las bases y que 2027 debería ser un año importante, de mayor prosperidad para Honduras y para BAC obviamente.