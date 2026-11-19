Tegucigalpa, Honduras.- Ten mucha precaución con los desembolsos estos días; recuerda que la situación no es precisamente halagüeña. Simplemente aplaza durante un tiempo las gestiones comerciales. El trabajo sigue con la rutina habitual. Ten paciencia, que los cambios llegarán.

ARIES (21 marzo - 20 abril). Ten mucha precaución con los desembolsos estos días; recuerda que la situación no es precisamente halagüeña. Simplemente aplaza durante un tiempo las gestiones comerciales. El trabajo sigue con la rutina habitual. Ten paciencia, que los cambios llegarán.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Deberías apreciar lo bueno que te rodea. Aleja el pesimismo, porque puedes acabar algo aislado en estas fechas en que la mayoría del mundo busca la diversión y la alegría. Tu vida mejorará con algunos cambios de actitud.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se sucederán las sorpresas por parte de una persona que te quiere y admira; si estás interesado en iniciar una relación puede ser tu oportunidad. Si no es así, lo mejor es que te muestres sincero y te apartes lo más lejos posible.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Facilidad de comunicación con personas con las que habitualmente no tienes una relación intensa. Tendrás distintas opciones a la hora de realizar un viaje o de planear unas vacaciones. Buen momento para descorchar una buena botella de vino.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LEO (23 julio-22 agosto). Es posible que hoy encuentres a una persona que, en principio, te parece idónea para compartir muchas cosas con ella. Sin embargo, reconoce que en ocasiones te dejas llevar por la fantasía, y no debes dejar que el aspecto te condicione tanto.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Encontrarás dificultad para relacionarte con personas a las que no conoces y tendrás que hacerlo más de lo habitual, pero las relaciones públicas no serán lo tuyo en un día como hoy, en el que puedes pagar algún exceso del fin de semana.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre). Las preocupaciones se han adueñado de ti por causa de tu desarrollo profesional, aunque no quieras reconocerlo ante tu familia y amigos por miedo a ser algo pesado. Encontrarás el momento de verbalizar tu inquietud con una persona de confianza.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque las cosas con tu pareja pueden estar un poco aburridas, procura que no sea por tu causa: olvídate de la pereza y ponte manos a la obra para conseguir algo especial, por ejemplo, una salida a un lugar inesperado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Tu simpatía personal y tu buen humor serán los principales aliados en las negociaciones que tienes pendientes. En el ámbito sentimental, surgirá algún conflicto con la persona amada; trata de manejarte con la misma soltura que con los negocios.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero). Sentirás mucha ternura hacia un miembro de tu familia que está pasando una etapa difícil; estarás a la altura de lo que se espera de ti. Buena armonía con los más cercanos y día muy placentero también en el terreno sentimental.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero). Tendrás que dedicar más tiempo del que esperabas hoy a la pareja, hay cosas que necesitan de aclaración urgente si no quieres complicarte la vida antes futuros compromisos. Resolverás cuestiones interesantes para el día de mañana.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo). Puedes verte enfrentado a algunos aspectos de tu vida pasada que querías ocultar a los ojos de quienes te tratan ahora mismo. Por complicado que te resulte evocar determinados recuerdos, enfréntate a ellos con valentía, es la mejor forma de acabar con viejos fantasmas.