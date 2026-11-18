Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó intensificar los operativos de seguridad en el departamento de Yoro para identificar y capturar a los responsables de la masacre que dejó 12 personas muertas este miércoles 18 de noviembre. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario condenó el hecho violento y aseguró que las autoridades deberán actuar para que el crimen no quede impune. "Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedará impune", expresó.

Asfura indicó que la instrucción de reforzar las operaciones policiales se enmarca en los acuerdos alcanzados durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad desarrollada este miércoles.

Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedara impune.En cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el día de hoy, ordene intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia. No habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños.Vamos a enfrentar el crimen con toda la fuerza del Estado. La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras.Mis oraciones están con las familias de las víctimas.Dios bendiga a Honduras. — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 19, 2026

"En cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el día de hoy, ordené intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gobernante también advirtió que no habrá tolerancia frente a los responsables de hechos violentos y aseguró que el Estado utilizará sus recursos para enfrentar la criminalidad.

"No habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños. Vamos a enfrentar el crimen con toda la fuerza del Estado. La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras", agregó. El presidente también expresó su solidaridad con los familiares de las 12 víctimas."Mis oraciones están con las familias de las víctimas", concluyó.

Masacre deja 12 personas muertas en Yoro​​​​​​