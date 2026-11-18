Yoro, Honduras.-Los cuerpos de la regidora municipal de Yorito, Delma Yolanda Olvera Pérez, su esposo, Santos Pablo Corea, y la hija de ambos, de apenas tres años, ya están siendo velados en una vivienda de sus familiares en la aldea El Pacayal.

Así lo confirmó el equipo de EL HERALDO que se trasladó hasta este sector donde este miércoles 18 de noviembre se registraron 4 masacres, dejando un saldo de 12 fallecidos.

Los cadáveres de la familia de la regidora fueron trasladados por los propios familiares hasta la vivienda donde se desarrollan los velorios, luego de que estos realizaran los levantamientos sin supervisión de las autoridades.