Yoro, Honduras.-Los cuerpos de la regidora municipal de Yorito, Delma Yolanda Olvera Pérez, su esposo, Santos Pablo Corea, y la hija de ambos, de apenas tres años, ya están siendo velados en una vivienda de sus familiares en la aldea El Pacayal.
Así lo confirmó el equipo de EL HERALDO que se trasladó hasta este sector donde este miércoles 18 de noviembre se registraron 4 masacres, dejando un saldo de 12 fallecidos.
Los cadáveres de la familia de la regidora fueron trasladados por los propios familiares hasta la vivienda donde se desarrollan los velorios, luego de que estos realizaran los levantamientos sin supervisión de las autoridades.
La situación ha generado dificultades para las diligencias forenses, debido a que los familiares se oponen a que los cuerpos sean trasladados hasta la morgue de San Pedro Sula, Cortés.
Personal de Medicina Forense llegó hasta el lugar para realizar el registro de las muertes y documentar el caso. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si solicitarán a los familiares que autoricen el traslado de los cadáveres a San Pedro Sula para practicar los procedimientos correspondientes.
Mientras tanto, equipos del Ministerio Público y de la DPI permanecen en la comunidad desarrollando las actuaciones investigativas en las otras tres masacres en el sector de Vallecillo, en Yorito, Yoro.
Los familiares mantienen los cuerpos en la vivienda donde se realizan los velorios, a la espera de las disposiciones que adopten las autoridades sobre el procedimiento que seguirá el caso.