A través de una cuenta de Facebook con el usuario JT TJ, el "Diablo" respondió ante la medida policial ofreciendo el doble de la suma "por la cabeza" del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , o cualquier miembro de su familia.

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto jefe del Cártel del Diablo , Esteban Gumercindo Ferrera Rodas , alias "Diablo", apareció en redes sociales para retar a las autoridades, luego de que la Policía Nacional ofreciera 5 millones de lempiras por información que conduzca a su captura.

"Les voy a dar 10 millones por la cabeza de Zambrano o por algún familiar de él o porque lleven la fiesta en paz, atentamente el Cartél del Diablo", se lee en la publicación difundida a través de una historia de Facebook en la que etiquetaron a la Policía Nacional de Honduras y a la Unidad Departamental de Prevención 18 (UDEP 18).

La respuesta surge luego de que la Policía Nacional aumentara de 500 mil a 5 millones de lempiras la recompensa por información que ayude a llegar al supuesto líder del Cártel del Diablo. La publicación se emitió tras las cuatro masacres registradas la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en las localidades de El Pacayal y Vallecillo, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.

Producto de los ataque simultáneos, con armas de grueso calibre, fallecieron 12 personas entre ellos, cinco mujeres, cuatro hombres y tres infantes, dejando a varias familias sumidas en el dolor y al país en zozobra por el incremento de muertes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La estructura criminal se atribuye las cuatro masacres y a través de videos en los que mostraron los cadáveres de los fallecidos, también se dirigieron a la población de Yoro, especialmente a los dueños de pulperías, no vender insumos a agentes de la Policía Nacional o brindar información, de no seguir sus "leyes" advierten más muertes.

Mientras los operativos en la zona continúan, las autoridades realizan los respectivos levantamientos de los cuerpos que quedaron en las diferentes escenas.

Los familiares de las víctimas se encuentran devastados por las múltiples pérdidas, y la población en general se ha unido en el clamor de justicia y de acciones oportunas por parte de las autoridades de Seguridad y de Casa de Gobierno.