Honduras.- Cuatro masacres que se registraron en Yoro la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Yoro, estremecieron al país, luego de que el Cártel del Diablo se atribuyera los crímenes múltiples con videos publicados en redes sociales.
El comisionado de la Policía Nacional, Lenin Pineda, informó que fueron fueron doce personas las que perdieron la vida tras los ataques armados.
Tras la confirmación de los hechos, una cuenta de Facebook identificada como JT TJ, adjudicada al grupo criminal, publicó videos en donde se ven los cuerpos de las víctimas inertes en el suelo.
De fondo aparece una voz masculina que asegura que las matanzas corresponden a represalias contra quienes presuntamente han brindado información a la Policía. "Esto les pasa por andar dándole información a la Policía, por sapas, sapos. Este es el primer ejemplo", dicen en uno de los videos.
"No acatan las leyes, va. Bueno, estas son las pruebas para que miren que tienen que ponerse ver** todos esos pulperilleros que no quieren acatar las leyes y siguen pasándole información a la Policía y siguen vendiéndoles, todo eso les va a pasar, pónganse verg*s, puro Cártel del Diablo", manifestó un integrante del grupo delictivo en otro clip publicado en historia de Facebook.