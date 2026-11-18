Honduras.- Cuatro masacres que se registraron en Yoro la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Yoro, estremecieron al país, luego de que el Cártel del Diablo se atribuyera los crímenes múltiples con videos publicados en redes sociales.

El comisionado de la Policía Nacional, Lenin Pineda, informó que fueron fueron doce personas las que perdieron la vida tras los ataques armados.

Tras la confirmación de los hechos, una cuenta de Facebook identificada como JT TJ, adjudicada al grupo criminal, publicó videos en donde se ven los cuerpos de las víctimas inertes en el suelo.