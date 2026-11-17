Tegucigalpa, Honduras.- Un despliegue de al menos 330 funcionarios policiales reforzará la seguridad en las zonas comerciales del centro de Tegucigalpa y Comayagüela durante la temporada navideña.

La idea de las autoridades es brindar mayor seguridad en estas fechas en las que suele aumentar la circulación de personas y dinero por las compras de fin de año. La Policía Nacional, por su parte, anunció que distribuirá unos 200 agentes en diferentes sectores comerciales de Comayagüela, donde se realizarán desde registros hasta patrullajes a pie.

El subcomisionado Raúl Morales explicó que la operación se concentrará en los puntos donde se registra una mayor actividad comercial y movimiento económico. “La Policía Nacional ha diseñado esta saturación en las diferentes zonas de comercio de Comayagüela, en donde se da la mayor parte del circulante económicamente hablando”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A este despliegue se sumará la Policía Municipal, que también distribuyó personal para apoyar las labores de prevención y vigilancia durante estas fechas.

Agentes reforzarán la vigilancia en zonas comerciales

De acuerdo con Morales, los 200 funcionarios de la Policía Nacional realizarán diferentes actividades de seguridad, con énfasis en la presencia policial en las calles y los espacios donde se concentra la actividad comercial. “Realizaremos saturaciones, registros, patrullajes a pie en pro de la seguridad de las personas. Un aproximado de 200 funcionarios policiales van a ser distribuidos en Comayagüela. El objetivo es la prevención de los hechos punibles”, indicó. Señaló que el refuerzo responde al incremento de visitantes que se espera en los comercios durante las semanas previas a Navidad. “Se aproximan las fechas de Navidad y las personas comienzan a visitar este tipo de lugares, entonces deben contar con la seguridad en esos espacios”, agregó. Por su parte, Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, informó que la institución mantiene 50 agentes en el centro de Tegucigalpa y otros 80 en Comayagüela para respaldar las labores de seguridad y ordenamiento.

Policía pide tomar medidas de autoprotección