Tegucigalpa, Honduras.- Las profundas fracturas a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre) quedaron expuestas públicamente tras un agrio enfrentamiento televisivo protagonizado por la subcoordinadora general y excandidata presidencial, Rixi Moncada, y el miembro de la Comisión Política, Carlos Eduardo Reina.
El cruce de señalamientos ocurrió durante la transmisión en vivo del programa Tres a Cinco de UNE TV, donde ambos dirigentes evidenciaron las tensiones que atraviesa la institución política tras la derrota sufrida en las elecciones generales de 2025.
El detonante de la discusión fue el llamado de Reina a realizar una autocrítica real sobre el revés en las urnas.
La postura del coordinador de la Nueva Corriente provocó la inmediata reacción de Moncada, quien rechazó de tajo hablar de una derrota electoral y cuestionó el surgimiento de movimientos internos que buscan renovar los liderazgos. La exaspirante presidencial insistió en la postura oficial de la coordinación de desconocer los resultados que dieron el triunfo a Nasry Asfura.
"Es una falacia hablar de derrota cuando lo que ocurrió en el país fue un fraude y una imposición extranjera; además, el surgimiento de esos nuevos movimientos políticos dentro de Libre responde a otros intereses", manifestó Rixi Moncada.
De acuerdo con registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en los comicios generales de noviembre de 2025 el Partido Nacional obtuvo el 40.27% de los sufragios con Nasry Asfura y el Partido Liberal alcanzó el 39.53% con Salvador Nasralla, relegando a Libre al tercer lugar con apenas el 19% de los votos.
A pesar de estas cifras oficiales, sectores críticos a lo interno de Libre denuncian que disentir de la línea trazada por la coordinación general y la subcoordinadora deriva automáticamente en acusaciones de traición y deslealtad. Quienes promueven espacios de diálogo o nuevas alternativas políticas aseguran ser blanco de descalificaciones sistemáticas.
"En todo partido democrático es necesario hacer una revisión profunda y autocrítica de lo que sucedió en el proceso electoral para corregir errores y reconstruir el proyecto político sin temor al debate interno", señaló Carlos Eduardo Reina.
La crisis de cohesión dentro de la entidad rojinegra se ha agudizado a raíz del lanzamiento temprano de aspiraciones presidenciales de cara al próximo ciclo electoral. Figuras como el exministro de Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, y el exalcalde capitalino, Jorge Aldana, han insinuado proyectos políticos propios, lo que desató una ola de ataques desde el círculo más cercano a Moncada.
Exfuncionarios del pasado gobierno han señalado públicamente las hostilidades provenientes del grupo denominado en redes sociales como los "rixiboys", integrado por excolaboradores como Marlon Ochoa, Gerardo Torres y Russel Garay. Este bloque ha cerrado filas en torno a la figura de la excandidata presidencial, descalificando cualquier intento de competencia interna.
El enfrentamiento en pantalla entre Moncada y Reina confirma que la falta de consenso sobre las causas de la salida del poder y la disputa anticipada por el control de la candidatura presidencial mantienen al partido inmerso en una espiral de divisiones y confrontaciones públicas.