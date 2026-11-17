Tegucigalpa, Honduras.- Las profundas fracturas a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre) quedaron expuestas públicamente tras un agrio enfrentamiento televisivo protagonizado por la subcoordinadora general y excandidata presidencial, Rixi Moncada, y el miembro de la Comisión Política, Carlos Eduardo Reina. El cruce de señalamientos ocurrió durante la transmisión en vivo del programa Tres a Cinco de UNE TV, donde ambos dirigentes evidenciaron las tensiones que atraviesa la institución política tras la derrota sufrida en las elecciones generales de 2025.

El detonante de la discusión fue el llamado de Reina a realizar una autocrítica real sobre el revés en las urnas. La postura del coordinador de la Nueva Corriente provocó la inmediata reacción de Moncada, quien rechazó de tajo hablar de una derrota electoral y cuestionó el surgimiento de movimientos internos que buscan renovar los liderazgos. La exaspirante presidencial insistió en la postura oficial de la coordinación de desconocer los resultados que dieron el triunfo a Nasry Asfura. "Es una falacia hablar de derrota cuando lo que ocurrió en el país fue un fraude y una imposición extranjera; además, el surgimiento de esos nuevos movimientos políticos dentro de Libre responde a otros intereses", manifestó Rixi Moncada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse