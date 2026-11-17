Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación 15 de Septiembre solicitó este martes 17 de noviembre una investigación independiente en la Cancillería para esclarecer posibles irregularidades en el funcionamiento de los consulados hondureños, luego de conocerse una investigación estadounidense contra la excónsul de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez. Mediante un pronunciamiento público, la organización pidió al Ministerio Público (MP) realizar las diligencias necesarias para determinar si existieron omisiones, irregularidades y responsabilidades en las representaciones consulares del país en Estados Unidos. Asimismo, solicitó a la canciller Mireya Agüero revisar los nombramientos y contratos de funcionarios correspondientes a la administración anterior, además de explicar por qué se mantuvieron o ampliaron algunas designaciones en sedes diplomáticas como Charlotte, Carolina del Norte, y Washington, D. C.

La petición también incluye aclarar si las autoridades de Cancillería conocían denuncias relacionadas con posibles anomalías en los consulados, qué acciones tomaron al respecto y cuáles fueron los resultados de las auditorías o revisiones administrativas realizadas al comienzo del actual gobierno.



Nota de prensa. https://t.co/ykH743hmYQ — Fundación 15 de Septiembre (@f15septiembre) November 17, 2026

Entre los aspectos que la Fundación considera necesario investigar figuran la contratación de empleados locales, el manejo de fondos y los procedimientos utilizados en las diferentes oficinas consulares hondureñas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De igual manera, pidió esclarecer si el embajador Roberto Flores Bermúdez dio seguimiento a una copia de la denuncia entregada en la Embajada de Honduras en Washington, relacionada con una solicitud de investigación presentada ante el MP, así como determinar si existe constancia de que el documento fue remitido.

Revisión de consulados

La organización considera que las investigaciones deben extenderse a las representaciones hondureñas en Washington, Miami, Charlotte, Tampa, Kansas, Chicago y Atlanta, además de otras sedes donde existan denuncias y pruebas que justifiquen una revisión. La solicitud surge luego de conocerse una investigación estadounidense contra la excónsul hondureña en Atlanta, un caso que motivó nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento y los controles en las oficinas consulares del país. No obstante, la Fundación 15 de Septiembre aclaró que haber ocupado un cargo durante una administración anterior no representa, por sí mismo, una irregularidad, por lo que insistió en que cualquier proceso debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.