Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno creó una unidad técnica que se encargará de gestionar los proyectos de inversión entre el Estado y el sector privado, como parte de la reorganización del Consejo Superior de Alianza Público-Privada (APP), que ahora preside el mandatario Nasry Asfura. La Unidad Técnica Especializada en Proyectos APP (UTEP-APP) fue creada mediante el decreto ejecutivo PCM-021-2026 y tendrá a su cargo la identificación, evaluación, selección, definición, estructuración y adjudicación de iniciativas que sean aprobadas bajo esta modalidad. La nueva dependencia estará adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que deberá asignarle los recursos necesarios para su funcionamiento y aprobar su estructura orgánica en un plazo máximo de 60 días calendario, a partir de la entrada en vigencia del decreto.

La reforma también establece fondos de preinversión para financiar estudios de viabilidad, proyectos de ingeniería, preparación de licitaciones, procesos de negociación y cierre financiero. La Secretaría de Finanzas deberá garantizar los recursos para el funcionamiento de la UTEP-APP y de la Secretaría Técnica del Consejo Superior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el Consejo deberá elaborar una cartera de proyectos prioritarios que puedan ejecutarse mediante alianzas público-privadas y definir las condiciones para administrar los fondos.

Integración

La creación de la unidad técnica acompaña los cambios en el Consejo Superior APP, cuya presidencia asumió Asfura, tal como informó EL HERALDO el 11 de noviembre. El organismo estará integrado por representantes de siete instituciones y dependencias: la Presidencia de la República, la SIT, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el secretario de Estado y asesor en Promoción de Inversiones y la dirección ejecutiva de la Construcción del Ferrocarril Interoceánico. Los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la sociedad civil podrán participar con voz, pero sin voto.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) también podrá ser invitada como observadora, con voz, pero sin voto. El Consejo deberá reunirse al menos una vez cada trimestre y podrá celebrar sesiones extraordinarias.

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