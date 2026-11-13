Nasry Asfura es recibido por Marco Rubio y acuerdan reforzar cooperación en seis áreas

Washington, EE UU.- El presidente Nasry Asfura fue recibido este 13 de noviembre por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encuentro que se dio en la sede del Departamento de Estado en la capital estadounidense. El mandatario hondureño está en EE UU desde el 12 de noviembre para sostener reuniones con el Fondo Monetario Internacional, Cuenta del Milenio, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros actores. Junto a Rubio abordaron seis temas: defensa, seguridad, inmigración, comercio bilateral, inversión estadounidense en Honduras y cambio climático.

Mediante sus redes sociales, Marco Rubio dijo: "Me alegra ver nuevamente al presidente Nasry Asfura, esta vez en Washington D.C., para discutir nuestra sólida asociación en materia de defensa, seguridad e inmigración". El secretario de Estado añadió que "a través del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los cárteles, Estados Unidos y Honduras están enfrentando a los narcoterroristas y haciendo que nuestra región sea más segura y próspera". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En tanto, el Departamento de Estado precisó que Rubio agradeció a Asfura nombrar como terroristas a las pandillas MS-13 y Barrio 18.

A su vez, hubo conversaciones para ampliar el comercio bilateral y la inversión de EE UU en Honduras; de igual forma fortalecer el apoyo al país ante la sequía provocada por el fenómeno "El Niño" en zonas hondureñas como el Corredor Seco. El presidente Nasry Asfura comentó que "reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la cooperación y el respeto mutuo, siempre defendiendo los intereses de Honduras". Asfura se encuentra en su sexta visita a Estados Unidos, la quinta luego de tomar posesión a finales de enero y una antes de la investidura; fue justamente en esa primera visita, el 2 de enero, cuando sostuvo la primera reunión con Marco Rubio.

Comunicado del Departamento de Estado

El secretario de Estado Marco Rubio se ha reunido hoy en Washington con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y le ha agradecido la firme colaboración de Honduras en las prioridades comunes en materia de defensa, seguridad e inmigración.

Good to see President @TitoAsfuraPHN again, this time in Washington D.C., to discuss our strong partnership on defense, security, and immigration. Through the Shield of the Americas and the Americas Counter Cartel Coalition, the United States and Honduras are taking on narcoterrorists and making our region safer and more prosperous. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 13, 2026