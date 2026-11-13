Solicitan ampliar emergencia por sequía hasta abril de 2027 ante extensión de El Niño

La ampliación normativa resulta imperativa debido a que los pronósticos científicos descartan un cese inmediato de las condiciones críticas, proyectando que las secuelas del fenómeno climático se extenderán severamente hasta mediados del próximo año.

Ante este panorama adverso, el Comité Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía impulsará una solicitud formal ante el Consejo de Ministros para extender la vigencia del decreto de emergencia, buscando blindar la seguridad alimentaria y la producción agrícola del país.

Tegucigalpa, Honduras.- El impacto implacable de la sequía meteorológica mantiene en alerta al territorio nacional, obligando a las autoridades a gestionar medidas de mitigación a largo plazo debido a que los efectos climatológicos adversos persistirán de forma ininterrumpida durante los próximos meses.

"Pero el fenómeno de El Niño no entiende de fechas o que se termina, este es un fenómeno que va a venir a afectar aproximadamente hasta abril del 2027 y por eso el Comité va a pedir en el Consejo de Ministros al señor Presidente de la República que podamos ampliar este PCM", dijo la diputada Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional.

Esta es una de las razones por las que analizan cambiar la emergencia en 91 municipios y pasarlos a alerta roja. Actualmente 233 municipios están en alerta, de los cuales 103 aparecen en rojo.

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Las acciones gubernamentales también contemplan desplegar inspecciones exhaustivas en los más de 100 municipios restantes para cuantificar con precisión los daños ocasionados por el déficit hídrico en las actividades agropecuarias y canalizar asistencia oportuna.

La diputada subrayó que la prórroga del decreto permitirá elevar el nivel de alertamiento en aquellas zonas vulnerables que actualmente no se encuentran bajo categoría roja, facilitando la movilización de recursos y la captación de mayor cooperación internacional.

Asimismo, las autoridades enfatizaron la necesidad de reestructurar la entrega de incentivos al agro, garantizando que el presupuesto estatal y los recursos de los organismos cooperantes se inviertan con absoluta eficiencia y prevención.

"De nada nos sirve seguir llevando nosotros el apoyo a los agricultores si sabemos que es botar el dinero, entonces tenemos que redireccionar esas ayudas", apuntó Burgos.

Los informes técnicos preliminares registran una afectación del 35% en la producción de granos básicos durante la primera cosecha, mientras que las siembras de postrera se han desarrollado de forma escalonada conforme al comportamiento irregular de las lluvias.

Frente al incremento estimado de dos grados centígrados en la temperatura ambiental y la disminución en los embalses capitalinos, el sector oficial reiteró un llamado imperativo a la ciudadanía para racionalizar el consumo de agua potable.

La petición de las instituciones que están en este grupo con el fin de medir el impacto de la sequía y buscar soluciones, han pedido que la emergencia por se extienda hasta abril del 2027.

"Estuvimos viendo con el personal de Cenaos que van a haber unas pocas lluvias en el mes de febrero y vuelve otra vez la sequía hasta abril, y pidiéndole a la población que cuidemos el agua", enfatizó la funcionaria.