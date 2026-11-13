Selección de Honduras; los riesgos para la 'H' en Raking FIFA de caer contra Kuwait

San Pedro Sula, Honduras.- Para la Selección de Honduras haber perdido su amistoso ante Emiratos Árabes Unidos representa un enorme riesgo si nos referimos a la tabla del Ranking de la FIFA.
La Bicolor que ahora comanda el técnico español José Francisco Molina podría sufrir un retroceso si no consigue un resultado positivo frente a Kuwait, aunque también tiene que tener la vista puesta en sus rivales directos que los lleva muy de cerca.
Actualmente, la 'H', aparece en el puesto 67 del ranking mundial, con 1,375.40 puntos, de acuerdo a la última actualización. Sin embargo, la diferencia con algunas selecciones que vienen detrás es muy corta.
Las amenazas son; Jamaica y Ghana. Los caribeños ocupan el puesto 69 con 1,361.97 unidades y los africanos están en la casilla 70 con 1,361.27.
La diferencia es clara: Jamaica está a 13.43 puntos de Honduras y Ghana a 14.13. Es decir, la Bicolor todavía tiene ventaja, pero no puede confiarse si quiere conservar su ubicación.
Lo que necesita Honduras
Los de Molina llegan obligados a ganar su partido contra Kuwait, selección que ocupa el puesto 134 en la tabla y de ser así sería muy poco lo que sume en cuanto a este conteo (2.57 puntos)
Ahora bien, Honduras ya perdió 4.99 puntos en esta tabla con esta derrota, a lo que Jamaica aprovechará y si nos enfocamos en ellos, esta selección podría pasar sin problemas a la 'H' en el ranking FIFA si elimina a México en cuartos de Nations League, pero dependerá de los resultados.
Si los reggae boyz ganan los dos partidos, sumaría unos 40.46 puntos, si gana y empata; 27.96, dos empates y avanza por gol de visitante; 15.46, dos empates y clasifica en penales; 21.71 y un gane y un revés; 15.46. De conseguir lo mínimo, darían un salto.
Honduras ya perdió 4.99 puntos y se vuelve a tener otra derrota en este caso que sería ante Kuwait, se le restarían otros 2.57, quedaría con 1,362.86, de ganar llegaría a 1368 por lo que si Jamaica y Ghana logran un triunfo, le pasarían a la H.
Hay que tener claro que esto pasaría si Jamaica gana al menos un partido le quitaría el puesto a la Bicolor hondureña, y por su parte Ghana tendrá que hacer lo mismo, aunque estos depende si los de Molina perdieran el próximo compromiso.
La próxima actualización oficial del ranking FIFA está prevista para el 18 de noviembre, un día después del compromiso ante Kuwait. Será entonces cuando se conozca el impacto de esta doble fecha internacional.