Selección de Honduras; los riesgos para la 'H' en Raking FIFA de caer contra Kuwait

San Pedro Sula, Honduras.- Para la Selección de Honduras haber perdido su amistoso ante Emiratos Árabes Unidos representa un enorme riesgo si nos referimos a la tabla del Ranking de la FIFA. La Bicolor que ahora comanda el técnico español José Francisco Molina podría sufrir un retroceso si no consigue un resultado positivo frente a Kuwait, aunque también tiene que tener la vista puesta en sus rivales directos que los lleva muy de cerca.

Actualmente, la 'H', aparece en el puesto 67 del ranking mundial, con 1,375.40 puntos, de acuerdo a la última actualización. Sin embargo, la diferencia con algunas selecciones que vienen detrás es muy corta. Las amenazas son; Jamaica y Ghana. Los caribeños ocupan el puesto 69 con 1,361.97 unidades y los africanos están en la casilla 70 con 1,361.27.

La diferencia es clara: Jamaica está a 13.43 puntos de Honduras y Ghana a 14.13. Es decir, la Bicolor todavía tiene ventaja, pero no puede confiarse si quiere conservar su ubicación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lo que necesita Honduras Los de Molina llegan obligados a ganar su partido contra Kuwait, selección que ocupa el puesto 134 en la tabla y de ser así sería muy poco lo que sume en cuanto a este conteo (2.57 puntos)