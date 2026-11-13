Emiratos Árabes vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido amistoso de la H HOY

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- La Selección de Honduras comienza hoy su gira por Medio Oriente enfrentándose a Emiratos Árabes Unidos, con la misión de dejar atrás la desastrosa presentación en la pasada Nations League. 8:00 AM - Selección de Honduras realizando trabajos de calentamiento previo al encuentro contra Emiratos Árabes Unidos. 7:50 AM - Así luce el Mohammed Bin Zayed Stadium, sede del encuentro entre Emiratos Árabes contra Honduras.

7:10 AM - Llegada de la selección de Honduras al estadio previo al encuentro contra Emiratos Árabes Alineaciones: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Emiratos Árabes Unidos: 17 Khalid Eissa, 16 Marcus Meloni, 12 Khalifa Al Hammadi, 5 Ala Aldeen Zhir, 2 Ruben Filipe, 24 Mamadou Coulibaly, 21 Issam Faiz, 11 Bruno de Oliveira, 18 Luan Pereira, 7 Ali Saleh, 26 Ousmane Camara. Honduras: 1. Edrick Menjívar, 7. Rigoberto Rivas, 3. Julián Martínez, 2. Denil Maldonado, 8. Joseph Rosales, 11. David Ruiz, 14. Alejandro Reyes, 21. Jonathan Rubio, 10. Luis Palma, 17. Dereck Moncada y 9. Keyrol Figueroa. DT José Francisco Molina El balón rodará desde las 8:10 am, hora catracha. El equipo catracho llega con la necesidad de ofrecer una mejor versión futbolística, corregir los errores que le pasaron factura en el torneo de Concacaf y aprovechar estos amistosos para probar variantes, como Natanael Martínez, Rigoberto Rivas, Julián Martínez y cuatro jugadores de la Sub-17, además de afrontar el compromiso sin la presencia de Kervin Arriaga por decisión propia.

Para este compromiso existen dos dudas en el 11 titular. Una de ellas está en el lateral derecho: las opciones directas son Natanael Martínez y Kevin Pérez, pero también puede cambiar de puestos a Rigo Rivas y Clinton Bennett. La otra tiene como protagonista a Dereck Moncada, quien ha estado con molestias en la cadera. “El hecho de no haber conseguido el objetivo en la pasada fecha FIFA nos hace buscar nuevas alternativas en diferentes posiciones”, comentó el DT José Molina en la previa.

El historial entre hondureños y emiratíes registra tres enfrentamientos, todos de carácter amistoso: dos empates y una victoria catracha. Emiratos Árabes Unidos está dirigido por Zlatko Dali, quien llevó a Croacia a la final del Mundial de 2018 en Rusia, donde posteriormente perdió ante Francia. Luego de este choque en Abu Dabi, la Bicolor se trasladará a Kuwait para disputar el último duelo de la gira. Este encuentro se desarrollará el martes 17 de noviembre, a partir de las 7:00 am, hora catracha

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