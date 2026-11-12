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Árbitros hondureños para juego de cuartos de Nations League entre México ante Jamaica

Concacaf ha depositado la confianza nuevamente en el árbitraje hondureña al designar para el juego entre México contra Jamaica

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 16:57
Árbitros hondureños para juego de cuartos de Nations League entre México ante Jamaica

La selección de México se juega el boleto a semifinales de Nations League.

 Foto: Cortesía

Nuevo León, México.- Buenas noticias siguen llegando al arbitraje hondureño, ya que tendrá presencia en una de las series de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tres catrachos fueron seleccionados para formar parte de la cuarteta arbitral que estará a cargo del compromiso entre México y Jamaica por el partido de vuelta.

En esta designación destaca al árbitro central Said Martínez, quien tendrá nuevamente una gran responsabilidad en un partido del área de Concacaf y quien ha levantado su perfil tras su gran trabajo en el Mundial United 2026.

Saíd Martínez revela la prohibición que FIFA le hizo a los árbitros durante el Mundial

Nos solo Martínez ha sido elegido para este encuentro, también aparece Walter López y Christian Ramírez, quienes tendrán la función de asistentes o también conocidos como 'líneas'.

De esta manera, Concacaf vuelve a depositar su confianza en el talento arbitral hondureño para un compromiso de alta exigencia, tomando en cuenta la importancia que representa esta eliminatoria para ambas selecciones nacionales.

La cuarteta arbitral estará completada por el panameño Oliver Ameth Vergara Rodríguez, quien ejercerá como cuarto árbitro y acompañará a los tres representantes de Honduras en el desarrollo del partido.

El encuentro entre México y Jamaica está programado para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 8:30 de la noche, en el Estadio BBVA, escenario donde se disputará este compromiso correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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