Árbitros hondureños para juego de cuartos de Nations League entre México ante Jamaica

En esta designación destaca al árbitro central Said Martínez , quien tendrá nuevamente una gran responsabilidad en un partido del área de Concacaf y quien ha levantado su perfil tras su gran trabajo en el Mundial United 2026.

Nuevo León, México .- Buenas noticias siguen llegando al arbitraje hondureño, ya que tendrá presencia en una de las series de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tres catrachos fueron seleccionados para formar parte de la cuarteta arbitral que estará a cargo del compromiso entre México y Jamaica por el partido de vuelta.

Nos solo Martínez ha sido elegido para este encuentro, también aparece Walter López y Christian Ramírez, quienes tendrán la función de asistentes o también conocidos como 'líneas'.

De esta manera, Concacaf vuelve a depositar su confianza en el talento arbitral hondureño para un compromiso de alta exigencia, tomando en cuenta la importancia que representa esta eliminatoria para ambas selecciones nacionales.

La cuarteta arbitral estará completada por el panameño Oliver Ameth Vergara Rodríguez, quien ejercerá como cuarto árbitro y acompañará a los tres representantes de Honduras en el desarrollo del partido.

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El encuentro entre México y Jamaica está programado para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 8:30 de la noche, en el Estadio BBVA, escenario donde se disputará este compromiso correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones.