En diciembre se aprobarán las primeras reformas electorales y los cambios profundos en 2027

El parlamentario explicó que este avance busca evitar bloqueos institucionales en el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), garantizando que ningún funcionario pueda paralizar el cuórum o la emisión de declaratorias oficiales.

De acuerdo con Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, ya existe un consenso superior a los 86 votos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para avalar estas primeras modificaciones normativas antes de que concluya el año legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional proyecta aprobar en diciembre un primer bloque de reformas electorales enfocadas en la gobernanza de los órganos comiciales, el presupuesto y el sistema de transmisión de resultados, postergando para el próximo año las transformaciones estructurales como la segunda vuelta electoral.

"En diciembre se van a aprobar todas las que tienen que ver con la gobernanza del CNE y del TJE, que nunca más un magistrado o un consejero se aproveche de la ley para crear crisis, para boicotear, para que no haya cuórum, para que no haya declaratoria", afirmó Callejas.

Dentro de los puntos que cuentan con mayoría calificada para su aprobación inmediata destaca la obligatoriedad de aprobar el presupuesto electoral un año antes de las elecciones primarias y generales, evitando retrasos operativos en el calendario democrático.

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Asimismo, las bancadas acordaron institucionalizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fortaleciendo las unidades electorales e informáticas internas del CNE para agilizar el escrutinio y reducir la dependencia de contrataciones externas de última hora.

"Que el TREP sea institucional, que se fortalezca la unidad electoral y unidad informática del CNE y que tengamos un TREP mucho más ágil de parte del CNE, como era antes; también esa reforma tiene más de 86 votos", detalló el titular de la Comisión de Asuntos Electorales.

El diputado señaló que el Partido Liberal ha mostrado apertura para respaldar este primer paquete de reformas administrativas, acordando dejar para el próximo año el debate de fondo sobre la implementación de la segunda vuelta electoral, la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la elección de medio término.

En contraste, Rivera Callejas indicó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ha condicionado su apoyo legislativo a la designación de un representante como tercer consejero en el CNE y tercer magistrado en el TJE, advirtiendo sobre posibles escenarios de confrontación o insurrección legislativa durante la votación en el hemiciclo.

"El Partido Libre ha manifestado que mientras no se nombre el tercer consejero o el tercer magistrado y que sea para ellos, aunque estén de acuerdo con la reforma electoral, no van a apoyar ninguna de ellas", concluyó el congresista.

Se espera que estas reformas sean aprobadas antes del 20 de diciembre fecha en la que comenzará el receso de fin de año.