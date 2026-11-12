¿No es hombre? La revelación sobre hondureño que amenazó con una bomba en un avión en EE UU

"Este extranjero ilegal y delincuente intentó irrumpir en la cabina de mando, secuestrar un avión y afirmó que tenía una bomba. Gracias a las fuerzas del orden, ahora se encuentra tras las rejas. A este extranjero ilegal y delincuente, que ya había sido deportado en dos ocasiones, se le permitió ingresar a nuestro país debido a un sistema de asilo débil que le permitió manipular el sistema", declaró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.