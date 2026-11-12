¿No es hombre? La revelación sobre hondureño que amenazó con una bomba en un avión en EE UU

Un hondureño llamado Rony Alexander Gómez-Alberto fue detenido en Estados Unidos luego de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión de United Airlines, donde presuntamente aseguró que llevaba una bomba. Fue detenido y ahora su caso ha dado un giro tras la revelación deL Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Rony Alexander Gómez-Alberto, de 34 años, tomó un vuelo el lunes 9 de noviembre de 2026 de Newark, Nueva Jersey, a Nueva Orleans, Luisiana.
De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish, Gómez-Alberto comenzó a comportarse de manera irracional aproximadamente a las 11:20 de la noche y manifestó a miembros de la tripulación que llevaba un artefacto explosivo a bordo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también informó que el hondureño habría intentado ingresar a la cabina de los pilotos mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.
El avión, un Boeing 737 MAX 9 que transportaba a 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, logró aterrizar de manera segura en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. Tras su llegada, agentes policiales abordaron la aeronave y arrestaron al sospechoso sin que se reportaran incidentes adicionales.
DHS informó el hondureño es acusado de delitos graves que incluyen amenaza de bomba, amenazas terroristas y alteración del orden público. El 10 de noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden de retención ante las autoridades locales, solicitando que no pusieran en libertad a Gómez.
"Tras haber sido deportado en dos ocasiones anteriores, entró ilegalmente en el país por tercera vez y solicitó asilo. Un juez le concedió el asilo después de que él afirmara ser transgénero, lo que le permitió permanecer en el país", precisó DHS. Otros medios como NY Post precisaron: "Migrante ilegal que intentó secuestrar un vuelo de United Airlines afirmó ser trans y seropositivo para VIH y se le concedió asilo".
"Este extranjero ilegal y delincuente intentó irrumpir en la cabina de mando, secuestrar un avión y afirmó que tenía una bomba. Gracias a las fuerzas del orden, ahora se encuentra tras las rejas. A este extranjero ilegal y delincuente, que ya había sido deportado en dos ocasiones, se le permitió ingresar a nuestro país debido a un sistema de asilo débil que le permitió manipular el sistema", declaró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.
Después de su detención, Gómez-Alberto fue trasladado al Centro Correccional de Jefferson Parish. Según la información de DHS, su primera detención ocurrió en septiembre de 2011, cerca de El Indio, Texas, y posteriormente fue expulsado del país. En octubre de 2014 volvió a ser detenido, esta vez cerca de Columbus, Nuevo México, y nuevamente fue deportado.
En 2019 fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza tras otro presunto ingreso irregular cerca de San Ysidro, California. "Tengo miedo de que me maten, ya sea a manos de particulares o de la policía, en ambos países porque soy una persona transgénero", dijo en ese entonces.