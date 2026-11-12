Papa León XIV encuentra "un Perú golpeado por pobreza y violencia", señalan obispos

"Con inmensa alegría, profunda emoción y gratitud a Dios, tengo el honor de darle, en nombre de todos los obispos del Perú, la más cálida y fraterna bienvenida a esta tierra que usted conoce, ama y lleva entrañablemente en su corazón", le dijo García Camader al sumo pontífice al inicio del encuentro celebrado en el Palacio Arzobispal de Lima, ubicado en la Plaza de Armas de la capital peruana.