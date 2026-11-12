John Allen Rubio será ejecutado con inyección letal en EE UU: mató y decapitó a sus tres hijos

Un hombre será ejecutado con la inyección letal en Texas, EE UU, luego de matar y decapitar a sus tres hijos. Este es el escalofriante caso de John Allen Rubio, quien alegó que lo hizo porque los menores estaban "poseídos por espíritus malignos".
El caso se dio el 11 de marzo de 2003 en Brownsville, Texas, cuando John Allen Rubio apuñaló y decapitó a sus tres hijos: Julissa Quesada, de 3 años; John Esteban Rubio, de 14 meses; y Mary Jane Rubio, de 2 meses.
Rubio alegó que lo hizo porque los menores estaban "poseídos por espíritus malignos". Tras varios años, finalmente John Allen, de 45 años, será ejecutado con una inyección letal en Texas este jueves 12 de noviembre.
Tras los brutales asesinatos, Rubio obligó a la madre de los niños a mantener relaciones sexuales con él y, posteriormente, declaró a la policía: "Sé que hice algo malo, pero prefiero que mis hijos estén muertos a que estén poseídos". Rubio fue condenado a muerte por el triple asesinato en 2003, pero la sentencia fue anulada por un tribunal de Texas en 2007.
La entonces pareja de Rubio y madre de los tres niños, Angela Camacho, cumple actualmente tres cadenas perpetuas consecutivas por su participación en los asesinatos. Según los documentos judiciales, solo Mary Jane Rubio era hijo biológico de Rubio; sin embargo, según consta en dichos documentos, él trataba a los otros dos como si fueran propios.
En marzo de 2003, Rubio y Camacho apuñalaron y decapitaron primero a Julissa Quesada, de 3 años, y a Mary Jane Rubio, de 2 meses de edad.
Rubio se entregó y le dijo a la policía: "Simplemente arréstenme; sé que hice algo malo, pero prefiero que mis hijos estén muertos a que estén poseídos".
John Allen Rubio será ejecutado en la Unidad Huntsville del Departamento de Justicia Penal de Texas. En octubre de 2026 había apelado su ejecución, pero fue denegada.
Durante el juicio, la defensa de John Allen Rubio argumentó que sufría de esquizofrenia paranoide, un dictamen que peritos de la fiscalía rechazaron.
Cuando se dio el crimen, el hermano de John Allen Rubio y la novia de este llegaron al apartamento y vieron a uno de los bebés sin vida. Salieron corriendo, gritando, y le hicieron señas a un policía para que se detuviera, según registros citados por AP.