John Allen Rubio será ejecutado con inyección letal en EE UU: mató y decapitó a sus tres hijos

Tras los brutales asesinatos, Rubio obligó a la madre de los niños a mantener relaciones sexuales con él y, posteriormente, declaró a la policía: "Sé que hice algo malo, pero prefiero que mis hijos estén muertos a que estén poseídos". Rubio fue condenado a muerte por el triple asesinato en 2003, pero la sentencia fue anulada por un tribunal de Texas en 2007.