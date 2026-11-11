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EN FOTOS: huelga general en España: marchas masivas, detenciones y choque de cifras

Esta huelga general en España dejó alrededor de 52 detenidos y marchas multitudinarias, principalmente en Madrid y Barcelona por el costo de vida y vivienda

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 16:10
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La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España discurrió con discrepancia de datos de seguimiento entre los sindicatos y las empresas, con el transporte público afectado, carreteras cortadas por trabajadores y manifestaciones en varias ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona.

 Foto: EFE
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Además, durante la jornada hubo al menos cuarenta detenidos en incidentes con las fuerzas policiales. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, consideraron un "éxito" la protesta laboral, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir subidas salariales frente al coste de la vida.

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Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron, y afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en sectores como la industria, la logística y el transporte. Unas 120.000 personas se manifestaron en Madrid por la tarde, según la Delegación del Gobierno, en una marcha en la que los movimientos sociales tomaron el protagonismo, entre proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?".

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"Gobierno y patronal, alianza criminal", fue otro de los lemas coreados con el Sindicato de Inquilinas en la cabecera, que cifraron los asistentes en 400.000, detrás de un pancarta que rezaba '11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos'.

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Detrás, marchaban los líderes sindicales de CCOO y UGT con una pancarta que decía '11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios'. "Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos (...)", afirmó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu.

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Los manifestantes agitaron sus llaves mientras gritaban contra los caseros y recordaban a Maricarmen Abascal, mujer cuyo desahucio y posterior muerte marcaron el inició de esta movilización social.

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En Barcelona, la manifestación congregó a 50.000 personas en el centro de la ciudad, según datos de la Guardia Urbana (policía municipal). Los gritos para exigir medidas ante la crisis de la vivienda, repiques de llaves y lemas a favor de continuar "la lucha" protagonizaron esa marcha.

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El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, dijo en declaraciones a los periodistas que "el seguimiento de la huelga ha sido absoluto" y pidió a la clase política que "escuche y legisle". Las malas condiciones meteorológicas obligaron la suspensión de las manifestaciones previstas en varias ciudades de la región de Andalucía, como Sevilla, Córdoba o Cádiz, por el paso de la borrasca Charles que afecta al país.

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Los sindicatos señalaron que el seguimiento estaba siendo desigual según los territorios, entre el 41 % de media en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura, y más del 80 % en otras como Cataluña y Andalucía, según detallaron en un comunicado.

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Por el contrario, la principal organización empresarial (CEOE) calificó de "fracaso" la huelga general que, según sus datos, se desarrolló con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial" inferior al 5 %.

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Entre los servicios, el seguimiento alcanzó el 68,7 % en el comercio y el 63,8 % en la hostelería, turismo y juego hasta las 17:30 hora local (16:30 GMT), informaron los sindicatos.

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Desde el inicio de la huelga, en la medianoche, 52 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría por piquetes informativos y altercados, según los últimos datos del Ministerio del Interior español y la policía. Además, hubo 653 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde las 22.00 del martes y hasta las 14:00 horas del miércoles (21.00 y 13.00 GMT, respectivamente).

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La Guardia Civil y la Policía Nacional, que habían reforzado la presencia de efectivos en las calles, practicaron un total de 52 detenciones; la mayoría en el País Vasco (13) y Madrid (9), según datos oficiales.

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Tanto los sindicatos como varios partidos de izquierda denunciaron la actuación policial contra los sindicalistas y otros trabajadores, que calificaron de "vergüenza", "violencia", "represión" y actitud "hostil".

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En el sector aéreo, las compañías cancelaron 332 vuelos, lo que supuso un 7,3 % de los 4.529 programadas para hoy, según los últimos datos. La huelga también afectó a los puertos, con algunas terminales de contenedores paralizadas, mientras que el paro es "masivo" en el de Valencia (este), según varios sindicatos.

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Los puertos de Barcelona y Tarragona (noreste) fueron bloqueados por trabajadores, que también protestaron a las puertas de grandes mercados mayoristas, como Mercamadrid. En el sector ferroviario dejaron de circular un 24 % de los trenes previstos de alta velocidad y larga distancia y un 10,2 % de los de cercanías y media distancia de la compañía estatal Renfe.

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El tránsito de automóviles bajó en Madrid un 13 % y el de viajeros de los autobuses urbanos públicos se redujo un 63 % durante la hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, informó el Ayuntamiento.

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Esta huelga, impulsada por el Sindicato de Inquilinas contra la crisis de la vivienda, generó gran polémica, entre otras razones por convocarse a menos de tres semanas de las elecciones generales del próximo día 29.

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Empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha la consideran "política", ie ncluso "ilegal".

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El Gobierno, formado por una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista (PSOE), pide respeto para los trabajadores y varios ministros apoyan la huelga sin ambages.

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