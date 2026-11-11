EN FOTOS: huelga general en España: marchas masivas, detenciones y choque de cifras

Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron, y afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en sectores como la industria, la logística y el transporte. Unas 120.000 personas se manifestaron en Madrid por la tarde, según la Delegación del Gobierno, en una marcha en la que los movimientos sociales tomaron el protagonismo, entre proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?".