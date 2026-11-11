Expareja y exsuegra: Juana y Nayeli, presuntas víctimas del extraditable hallado muerto en Támara

Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23, fueron las dos mujeres asesinadas en enero de 2024 en Irving, Texas, un crimen por el que las autoridades de Estados Unidos buscaban a Héctor Vicente Paguada Paguada, el hondureño que fue hallado sin vida en la cárcel de Támara el pasado 10 de noviembre del 2026.