Expareja y exsuegra: Juana y Nayeli, presuntas víctimas del extraditable hallado muerto en Támara

Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23, fueron las dos mujeres asesinadas en enero de 2024 en Irving, Texas, un crimen por el que las autoridades de Estados Unidos buscaban a Héctor Vicente Paguada Paguada, el hondureño que fue hallado sin vida en la cárcel de Támara el pasado 10 de noviembre del 2026.
Ambas mujeres eran de nacionalidad salvadoreña y fueron asesinadas de varios disparos, supuestamente por el hondureño Héctor Pagua, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a emitir una orden de captura contra el sospechoso.
El caso ocurrió en enero de 2024, cuando agentes policiales de Irving recibieron un reporte de disparos cerca de las 9:00 de la noche. Al llegar al lugar, encontraron a Juana y Nayeli con heridas de bala.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Paguada mantenía una relación sentimental con Nayeli, pero ambos habían terminado. Pese a la ruptura, los conflictos entre ellos habrían continuado.
Entre los problemas que persistían figuraba una disputa por un automóvil que la joven había comprado, según señalaron familiares. El doble crimen habría ocurrido frente a un menor de cinco años.
Tras el asesinato de madre e hija, las autoridades estadounidenses comenzaron la búsqueda de Paguada, a quien señalaban como sospechoso de ambos homicidios.
Sin embargo, el hondureño habría logrado regresar a Honduras con ayuda de algunos familiares, por lo que permaneció prófugo de la justicia estadounidense.
En agosto de 2026, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que permitiera localizarlo y lograr su captura, y fue el pasado sábado 7 de noviembre que se logró dar la captura.
Paguada fue detenido durante un operativo del Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en Sabá, Colón. El hondureño era originario de Manto, Olancho.
Posteriormente, compareció ante un juez, quien le dictó detención judicial y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara mientras continuaba el procedimiento de extradición. No obstante, el martes 10 de noviembre fue encontrado sin vida en el área de baños del Módulo de Diagnóstico; las autoridades investigan, pero se presume que se quitó la vida.