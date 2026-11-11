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León XIV lleva un mensaje de esperanza a la cárcel que visitaba Bergoglio

La cárcel que visitaba Bergoglio recibió también al papa León XIV. Aquí el mensaje que les dio a los privados de libertad

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 07:24
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El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, Argentina, donde pidió a los privados de libertad aprovechar el tiempo de reclusión para cambiar sus vidas y encontrar una nueva oportunidad.

 Foto: EFE
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Durante su último día de visita en Argentina, el pontífice estadounidense-peruano se reunió con unos 70 internos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria, en un gimnasio del centro penitenciario.

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La prisión tiene un vínculo especial con el papa Francisco, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires con el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Durante esa etapa visitó en varias ocasiones a los internos y acostumbraba lavarles los pies durante los Jueves Santos.

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León XIV escuchó los testimonios de algunos reclusos que compartieron sus experiencias con las adicciones, el distanciamiento de sus familias y sus deseos de reconstruir sus vidas una vez que recuperen la libertad.

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En su mensaje, el pontífice expresó su cercanía con los privados de libertad y reconoció las dificultades que enfrentan durante el encierro, especialmente por la separación de sus seres queridos y el peso de los errores cometidos.

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"Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar", expresó León XIV ante los asistentes.

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También habló sobre las decepciones que experimentan quienes no encontraron apoyo en los momentos más difíciles de sus vidas. "Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno", manifestó.

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El papa reconoció que esas experiencias pueden convertirse en heridas profundas, pero insistió en que la prisión no debe representar el final de las oportunidades para quienes desean cambiar y reconstruir sus vidas.

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Por ello, pidió que la cárcel sea "una oportunidad para empezar de nuevo" y que el tiempo de reclusión se convierta "en una ocasión para la conversión y la esperanza".

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León XIV también destacó que los centros penitenciarios pueden ser espacios de transformación personal, crecimiento y aprendizaje, donde los internos tengan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y oficios para su futuro.

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La prisión, señaló, puede ser "testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos". Además, pidió que el tiempo de aislamiento "no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación".

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Durante el encuentro, tres internos identificados como Cristian, Maximiliano y Reinaldo compartieron sus historias de superación y acercamiento a la fe. Los hombres relataron cómo las drogas y el alcohol afectaron sus relaciones familiares y expresaron su deseo de recuperar a sus seres queridos y comenzar una nueva vida.

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