  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou

Completamente destruida durante un operativo de unidades especiales haitianas con apoyo de militares salvadoreños.

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 10:21
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
1 de 11

La lujosa residencia de Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou” y señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo en Haití, quedó completamente destruida durante un operativo de unidades especiales haitianas con apoyo de militares salvadoreños.

 Fotos: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
2 de 11

El ataque ocurrió la madrugada del domingo 8 de noviembre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. La operación incluyó drones cargados con explosivos y cuatro helicópteros que brindaron cobertura aérea.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
3 de 11

Según fuentes consultadas por el periódico estadounidense Miami Herald, alrededor de 20 hombres armados que custodiaban la propiedad habrían muerto durante la incursión. Sin embargo, Joseph no se encontraba en la residencia.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
4 de 11

Los drones explosivos pertenecían a una fuerza especial que operaba junto a policías haitianos y contratistas privados. Dos helicópteros estaban bajo el control de esa unidad y otros dos eran operados por militares salvadoreños.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
5 de 11

El ataque ocurrió después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitara mediante una publicación en X la ubicación exacta de la vivienda del cabecilla criminal.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
6 de 11

Posteriormente, Bukele compartió un video de la destrucción del inmueble y aseguró que su Gobierno había cumplido su promesa. “Destruimos la Casa de la Muerte Sin Días y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, escribió.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
7 de 11

El mandatario también afirmó que la mayoría de los integrantes de la pandilla huyó sin intentar combatir. Su publicación estuvo acompañada de imágenes que muestran los daños ocasionados en la propiedad.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
8 de 11

La presencia salvadoreña en Haití aumentó después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país, quienes fueron atacados el 18 de octubre en una zona controlada por pandillas.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
9 de 11

Tras el hecho, Bukele anunció el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños, vehículos blindados y helicópteros para apoyar las operaciones contra las estructuras criminales y contribuir con la búsqueda de los desaparecidos.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
10 de 11

El 5 de noviembre, autoridades haitianas informaron sobre el hallazgo de los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los cuatro técnicos. Sin embargo, no encontraron señales de ellos y su paradero continuaba sin esclarecerse.

 Foto: Captura de video
Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou
11 de 11

Hasta ahora, las autoridades haitianas y salvadoreñas no han confirmado un balance oficial de víctimas por el ataque contra la residencia de Joseph, quien tampoco ha sido localizado. Mientras tanto, continúan las operaciones contra las pandillas que mantienen bajo presión a Haití.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos