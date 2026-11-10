Así fue el operativo de El Salvador y Haití para destruir la casa de Lanmò San Jou

La lujosa residencia de Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou” y señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo en Haití, quedó completamente destruida durante un operativo de unidades especiales haitianas con apoyo de militares salvadoreños.
El ataque ocurrió la madrugada del domingo 8 de noviembre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. La operación incluyó drones cargados con explosivos y cuatro helicópteros que brindaron cobertura aérea.
Según fuentes consultadas por el periódico estadounidense Miami Herald, alrededor de 20 hombres armados que custodiaban la propiedad habrían muerto durante la incursión. Sin embargo, Joseph no se encontraba en la residencia.
Los drones explosivos pertenecían a una fuerza especial que operaba junto a policías haitianos y contratistas privados. Dos helicópteros estaban bajo el control de esa unidad y otros dos eran operados por militares salvadoreños.
El ataque ocurrió después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitara mediante una publicación en X la ubicación exacta de la vivienda del cabecilla criminal.
Posteriormente, Bukele compartió un video de la destrucción del inmueble y aseguró que su Gobierno había cumplido su promesa. “Destruimos la Casa de la Muerte Sin Días y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, escribió.
El mandatario también afirmó que la mayoría de los integrantes de la pandilla huyó sin intentar combatir. Su publicación estuvo acompañada de imágenes que muestran los daños ocasionados en la propiedad.
La presencia salvadoreña en Haití aumentó después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país, quienes fueron atacados el 18 de octubre en una zona controlada por pandillas.
Tras el hecho, Bukele anunció el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños, vehículos blindados y helicópteros para apoyar las operaciones contra las estructuras criminales y contribuir con la búsqueda de los desaparecidos.
El 5 de noviembre, autoridades haitianas informaron sobre el hallazgo de los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los cuatro técnicos. Sin embargo, no encontraron señales de ellos y su paradero continuaba sin esclarecerse.
Hasta ahora, las autoridades haitianas y salvadoreñas no han confirmado un balance oficial de víctimas por el ataque contra la residencia de Joseph, quien tampoco ha sido localizado. Mientras tanto, continúan las operaciones contra las pandillas que mantienen bajo presión a Haití.