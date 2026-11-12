Jensen Huang y su relación con una supuesta espía china: ¿Por qué renunció a Nvidia y qué preocupa a EEUU?

Es importante señalar que Nvidia es una compañía estadounidense que cotiza en bolsa y no tiene origen chino. Fue fundada en 1993 en Estados Unidos por Jensen Huang, junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. Huang se desempeñó como cofundador y director ejecutivo durante más de tres décadas, período en el que convirtió a la compañía en uno de los principales fabricantes de procesadores gráficos del mundo.