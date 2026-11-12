Si México no frena las caravanas migrantes de Honduras y otros países, Trump duplicará aranceles

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense. Trump insistió en su red Truth Social en que después de la derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por "personas que varios países no quieren". "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", alertó el republicano, tras reportes de que unos 1.500 migrantes procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partieron este martes del sur de México hacia Estados Unidos.

El estadounidense también afirmó que se ha comunicado esta advertencia al Gobierno de México, al saliente gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y a la "muy liberal" gobernadora electa, la demócrata Gina Hinojosa. Trump agregó que también han sido informados el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. "¡No habrá indulgencia!", concluyó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente no especificó qué aranceles se duplicarían ni cómo su Administración planea aplicar la medida de ponerla en práctica.