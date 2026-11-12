¿Cómo recibir tu recibo de agua de la UMAPS directamente en tu correo electrónico?

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) pueden solicitar que su recibo de agua llegue directamente a su correo electrónico mediante el nuevo servicio de factura digital.

Esta modalidad permite recibir la factura desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse hasta una agencia para obtener el documento.

Para recibir la factura por correo electrónico, los abonados deben enviar sus datos a la dirección factura@umaps.hn para que el personal encargado pueda añadirlos a los registros correspondientes.