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¿Cómo recibir tu recibo de agua de la UMAPS directamente en tu correo electrónico?

Los abonados pueden solicitar la factura digital sin tener que acudir a una agencia. Para realizar el trámite, deben enviar cuatro datos al correo electrónico habilitado por la institución

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 11:11
¿Cómo recibir tu recibo de agua de la UMAPS directamente en tu correo electrónico?

Para recibir la factura por correo electrónico, los abonados deben enviar sus datos a la dirección factura@umaps.hn para que el personal encargado pueda añadirlos a los registros correspondientes.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) pueden solicitar que su recibo de agua llegue directamente a su correo electrónico mediante el nuevo servicio de factura digital.

Esta modalidad permite recibir la factura desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse hasta una agencia para obtener el documento.

Para recibir la factura por correo electrónico, los abonados deben enviar sus datos a la dirección factura@umaps.hn para que el personal encargado pueda añadirlos a los registros correspondientes.

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En el mensaje deben incluir su código comercial, que identifica la cuenta del servicio de agua potable.

Los usuarios también deben proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para recibir la información necesaria.

Otro de los requisitos emitidos por las autoridades municipales para obtener el servicio es adjuntar o indicar el número de identidad del titular del servicio.

Una vez enviados todos los datos, los usuarios deberán estar pendientes de su correo electrónico para recibir información relacionada con la gestión.

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Con este nuevo servicio, los abonados pueden consultar su factura sin tener que acudir presencialmente a las oficinas de atención de la UMAPS.

Las autoridades pidieron a la población sumarse pronto a este servicio para que puedan obtener sus recibos con mayor facilidad y rapidez.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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