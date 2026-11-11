La AMDC interviene dos frentes de bacheo en el anillo periférico y la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Dos frentes de bacheo trabajan en distintos tramos de Tegucigalpa y Comayagüela para reparar los daños en la calzada, principalmente en el anillo periférico y la salida al sur de la capital. El jefe de Infraestructura Mayor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Antonio Urcina, informó que uno de los equipos trabaja desde el sector del Hospital María y busca avanzar hasta la salida al sur. El segundo frente comenzó las reparaciones desde la represa Los Laureles y continuará hacia el aeropuerto Toncontín.

Urcina explicó que el tramo pendiente de intervención comprende desde el Hospital María, a lo largo del anillo periférico, hasta el puente Papa Francisco, además de los sectores de la represa Los Laureles y la ruta hacia La Ulloa.

El jefe de Infraestructura Mayor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Antonio Urcina, informó que uno de los equipos trabaja desde el sector del Hospital María y busca avanzar hasta la salida al sur. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vuelta Ciclística EL HERALDO

Los trabajos se realizan previo a la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026, programada para este domingo 15 de noviembre. La competencia comenzará en el redondel del Campo de Parada Marte y continuará por el anillo periférico, con puntos de retorno en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. Para esta edición, el recorrido tendrá una extensión hasta el sector de Los Laureles, a la altura de la empresa Transportes BAEM. Las autoridades municipales ya trabajan en todas estas zonas para garantizar un recorrido seguro.

Sectores intervenidos