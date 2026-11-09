Puente Juan Manuel Gálvez alcanza el 80% de avance y prevén terminarlo en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida hacia Valle de Ángeles, alcanza un avance físico del 80%. Las autoridades prevén que la obra esté completamente terminada durante diciembre de 2026.
Uno de los avances más recientes fue la fundición del último tramo de losa de la estructura, una de las etapas importantes para completar la reconstrucción del paso a desnivel.
El puente conecta la colonia 21 de Octubre con el anillo periférico de Tegucigalpa y quedó parcialmente inhabilitado el 5 de abril de 2025, cuando colapsó una de sus rampas.
Desde entonces, los conductores han tenido que utilizar rutas alternas para incorporarse a esta vía y desplazarse hacia Valle de Ángeles y otros sectores.
Reconstrucción comenzó más de un año después del colapso
Los trabajos comenzaron el 15 de mayo de 2026, más de un año después del incidente que afectó la circulación en este punto de la capital.
El contrato principal de reconstrucción fue adjudicado a la empresa Contratistas Nacionales de la Construcción (Conacsa) por un monto de 14 millones de lempiras.
Cabe destacar que, la recuperación del puente beneficiará directamente a los habitantes de la colonia 21 de Octubre y a conductores de otros sectores cercanos que utilizan todos los días esta conexión vial.
De acuerdo con los estudios realizados por las autoridades, más de 8,000 vehículos circulan diariamente por este punto, lo que refleja la demanda de esta conexión para la movilidad de la capital.
Una vez finalizada la reconstrucción, se espera recuperar la circulación por el paso a desnivel y reducir las dificultades que enfrentan actualmente los conductores.
Con el avance físico del 80% y la fundición del último tramo de losa, la obra entra en una etapa importante de ejecución. La fecha prevista para su finalización es diciembre de 2026.