Puente Juan Manuel Gálvez alcanza el 80% de avance y prevén terminarlo en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida hacia Valle de Ángeles, alcanza un avance físico del 80%. Las autoridades prevén que la obra esté completamente terminada durante diciembre de 2026. Uno de los avances más recientes fue la fundición del último tramo de losa de la estructura, una de las etapas importantes para completar la reconstrucción del paso a desnivel. El puente conecta la colonia 21 de Octubre con el anillo periférico de Tegucigalpa y quedó parcialmente inhabilitado el 5 de abril de 2025, cuando colapsó una de sus rampas.

Desde entonces, los conductores han tenido que utilizar rutas alternas para incorporarse a esta vía y desplazarse hacia Valle de Ángeles y otros sectores.

Reconstrucción comenzó más de un año después del colapso

Los trabajos comenzaron el 15 de mayo de 2026, más de un año después del incidente que afectó la circulación en este punto de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El contrato principal de reconstrucción fue adjudicado a la empresa Contratistas Nacionales de la Construcción (Conacsa) por un monto de 14 millones de lempiras. Cabe destacar que, la recuperación del puente beneficiará directamente a los habitantes de la colonia 21 de Octubre y a conductores de otros sectores cercanos que utilizan todos los días esta conexión vial.