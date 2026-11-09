Menores al volante y falta de licencias: decomisan más de 100 mototaxis en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. -Más de 100 mototaxis han sido decomisadas en la capital durante los operativos que realizan el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Municipal. Las unidades permanecen en los planteles de las autoridades y no podrán ser retiradas hasta que sus conductores o propietarios regularicen su situación ante el IHTT. César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que uno de los objetivos de las intervenciones es identificar a quienes conducen estas unidades y verificar que los puntos de operación cuenten con los permisos correspondientes.

El funcionario también señaló que las autoridades buscan prevenir delitos como la extorsión y otros hechos criminales en los que, según indicó, podrían estar involucrados algunos conductores. Castellanos aclaró que no todos los mototaxistas están relacionados con estructuras criminales, pero sostuvo que las inspecciones permitirán identificar posibles casos irregulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Menores de edad y falta de permisos entre las causas de decomiso

Juan Carlos Funes, jefe de Comunicación del IHTT, por su parte, indicó que entre las principales irregularidades detectadas están la conducción de mototaxis por menores de edad, la falta de licencia y la circulación por calles primarias. Estas faltas forman parte de las razones por las que las autoridades están retirando unidades de circulación durante los operativos. Además, el IHTT busca verificar que los servicios de mototaxi estén debidamente autorizados y que sus operadores cumplan con las disposiciones establecidas para el transporte público. Las intervenciones también pretenden identificar a los conductores mediante un registro que permita conocer quiénes prestan el servicio y en qué sectores trabajan.

Mototaxistas deben regularizar su situación