Nueva modalidad de asalto: lanzan huevos contra parabrisas para emboscar a conductores

Tegucigalpa, Honduras.- Conductores denunciaron una presunta modalidad de asalto en el sector conocido como el hoyo de Merriam, en Tegucigalpa, donde sujetos supuestamente lanzan huevos contra los parabrisas para dificultar la visibilidad de los motoristas. Según las denuncias, la intención sería provocar que los conductores se detengan para intentar limpiar el vidrio y aprovechar ese momento para cometer asaltos. Las denuncias han generado profunda preocupación entre los conductores que circulan a diario por la zona, ya que es un lugar bastante solitario.

Ante esta situación, las autoridades y los mismos afectados han recomendado a la población tomar medidas de precaución para evitar ser víctima de este tipo de hechos. "Si le tiran huevos en el vidrio frontal no activen los parabrisas porque se riega y queda completamente imposible de ver al frente", recomendó Rafael Palencia, uno de los ciudadanos que denunció una situación similar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, las autoridades recomedaron a los conductores mantener la calma y evitar detenerse en lugares solitarios o considerados sospechosos.