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Nueva modalidad de asalto: lanzan huevos contra parabrisas para emboscar a conductores

Conductores alertan sobre sujetos que lanzarían huevos a los vehículos para dificultar la visibilidad y obligar a los motoristas a detenerse en el sector conocido como el hoyo de Merriam

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 16:18
Nueva modalidad de asalto: lanzan huevos contra parabrisas para emboscar a conductores

Las denuncias sobre los asaltos han generado profunda preocupación entre los conductores que circulan a diario por la zona, ya que es un lugar bastante solitario.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Conductores denunciaron una presunta modalidad de asalto en el sector conocido como el hoyo de Merriam, en Tegucigalpa, donde sujetos supuestamente lanzan huevos contra los parabrisas para dificultar la visibilidad de los motoristas.

Según las denuncias, la intención sería provocar que los conductores se detengan para intentar limpiar el vidrio y aprovechar ese momento para cometer asaltos.

Las denuncias han generado profunda preocupación entre los conductores que circulan a diario por la zona, ya que es un lugar bastante solitario.

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Ante esta situación, las autoridades y los mismos afectados han recomendado a la población tomar medidas de precaución para evitar ser víctima de este tipo de hechos.

"Si le tiran huevos en el vidrio frontal no activen los parabrisas porque se riega y queda completamente imposible de ver al frente", recomendó Rafael Palencia, uno de los ciudadanos que denunció una situación similar.

Situaciones similares han ocurrido en otras zonas de la ciudad como Las Casitas, el anillo periférico, Las Uvas y Las Hadas.

Situaciones similares han ocurrido en otras zonas de la ciudad como Las Casitas, el anillo periférico, Las Uvas y Las Hadas.

 (Foto: Cortesía)

Además, las autoridades recomedaron a los conductores mantener la calma y evitar detenerse en lugares solitarios o considerados sospechosos.

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También afirmaron que si la visibilidad se ve comprometida, busquen un sitio seguro y concurrido donde sea posible detenerse y solicitar ayuda, sin exponerse.

También pidieron reportar cualquier comportamiento sospechoso directamente a las autoridades.

Aparentemente, situaciones similares han ocurrido en otras zonas de la ciudad como Las Casitas, Las Uvas, Las Hadas y otros puntos del anillo periférico. Por esta razón, la población debe mantenerse atenta.

Por ahora, los denunciantes esperan que las autoridades policiales mantengan presencia policial en la mayor parte de las zonas afectadas y evitar riesgos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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