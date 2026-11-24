San Juan, Puerto Rico.- América Latina aseguró 13 de las 30 plazas de semifinalista en Miss Universo 2026, el 43% del grupo que sigue en disputa por la corona que hoy lleva la mexicana Fátima Bosch.

El primer corte de la edición 75 se anunció este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde competían 116 candidatas. Pasaron Chile, Brasil, Perú, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua. Chile fue la primera latina en escuchar su nombre. Venezuela, con Clara Vegas, tuvo que esperar hasta el puesto 28. Nicaragua cerró el anuncio en el lugar 30.

El resto del grupo se reparte entre cinco delegaciones europeas, cinco africanas y tres asiáticas (India, Israel y Filipinas), a las que se suman Nueva Zelanda y tres representantes del Caribe y Norteamérica, Estados Unidos, Curazao e Islas Turcas y Caicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La cifra latina iguala la del año pasado. Tras la final en Tailandia, Prensa Libre contó 13 representantes de la región entre las 30 semifinalistas.