Luisa Pineda sube esta noche al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, para saber si Honduras rompe una espera de 71 años sin meter a una candidata entre las semifinalistas de Miss Universo, una marca que nadie ha movido desde 1955.
Luisa Paola Pineda Barahona es originaria de Río Lindo, en el sector de Yojoa, Cortés.
Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, cursa una doble titulación en Operaciones y Logística y habla español e inglés con fluidez, una habilidad que ella misma considera clave para moverse en escenarios internacionales.
El primer capítulo de su recorrido llegó en 2025. Con 25 años y la banda de San Pedro Sula, se presentó al Miss Honduras Universo como una de las favoritas. Quedó como primera finalista y la corona fue para Alejandra Fuentes.
En esa edición destacó por su pasarela, su simpatía y su preparación. Los perfiles publicados entonces la describían como una aficionada al bienestar físico que compartía en redes su manicure y el cuidado de su cabello.
En el terreno de la imagen, el cambio entre una edición y otra se concentra en ajustes puntuales.
Pineda se hizo un retoque de sus carillas dentales y siguió tratamientos de cuidado de la piel y del cabello.
No existe información pública que indique que se haya sometido a intervenciones quirúrgicas.
Faltan pocas horas para conocer si la hondureña de Yojoa logrará lo que ninguna otra ha conseguido en siete décadas.