Dominga López viajó a Puerto Rico con un título de periodista y un encargo que Chile arrastra desde 1987.
La representante de Viña del Mar competirá el martes 24 de noviembre en la 75.ª edición de Miss Universo, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, con la meta de conseguir la segunda corona para el país después de la que ganó Cecilia Bolocco.
Al recibir el título en febrero, López prometió trabajar para "traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue", declaración recogida por BioBioChile.
Originaria de Viña del Mar, es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo.
Estudió además teatro, teatro musical y actuación, ha trabajado en alta costura y campañas publicitarias, y habla inglés con fluidez por su paso por un colegio británico y un intercambio en Canadá.
Antes de la corona, muchos la conocían por su cercanía a Kidd Voodoo.
Apareció en varios videoclips del artista urbano y lo acompañó en el Movistar Arena, el Festival de Viña del Mar y el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, donde dio vida al "ángel negro", con grandes alas oscuras.
En el escenario de San Juan, que recibe el concurso por cuarta vez, buscará suceder a la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo.
Chile suma tres años consecutivos entre las clasificadas, un dato que la propia López destacó.
Quedan unas horas para que la periodista que construyó su historia entre aulas, escenarios y cámaras sepa si el país por fin vuelve a tener reina universal.