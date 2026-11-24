Entregar la corona no significa despedirse de los reflectores. Para las últimas tres representantes de Honduras en Miss Universo, el final de su reinado ha marcado el inicio de nuevos proyectos profesionales, emprendimientos y oportunidades en el mundo del modelaje y el entretenimiento.
Alejandra Fuentes, Stephanie Cam y Zuheilyn Clemente son tres ejemplos de cómo las exreinas de belleza han encaminado sus carreras después de representar al país en el certamen internacional, apostando por iniciativas empresariales, proyectos sociales y nuevas participaciones en concursos de belleza.
Desde la diplomacia y el emprendimiento hasta el modelaje y el bienestar físico, cada una ha construido un camino propio después de entregar la corona.
La representante de Olancho, Alejandra Fuentes, entregó su corona en septiembre de 2026, después de representar a Honduras en Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia.
Tras finalizar su reinado, ha mantenido su vínculo con el ámbito empresarial, educativo y social, aprovechando su formación académica en Relaciones Internacionales y una maestría en Comunicación Corporativa cursada en España.
Entre sus principales actividades destacan: Diplomacia y consultoría ya que continúa vinculada a la consultoría empresarial y a iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. También impulsa iniciativas como Olancho Solidario, el programa de liderazgo juvenil Aham Education y la plataforma Youth Change Makers Hub, enfocada en salud mental y objetivos de desarrollo sostenible; gestiona Juguetería Dalú, su marca de juguetes sostenibles, y participa en iniciativas comunitarias y educativas.
Stephanie Cam, Miss Honduras Universo 2024, es recordada por convertirse en la primera madre en obtener la corona nacional. Después de su participación en Miss Universo 2024, donde obtuvo el reconocimiento Best Skin, continuó desarrollándose en el mundo del modelaje y la creación de contenido.
Desde Estados Unidos, donde reside, ha mantenido su presencia en el ámbito de la moda y las plataformas digitales.
Entre sus proyectos destacan: Regreso a los certámenes: fue confirmada como representante de Honduras para la segunda edición de Miss Grand International All Stars, prevista para diciembre de 2026, sin embargo anunció su retiro por motivos personales. Cam continúa trabajando con agencias y marcas comerciales, además de compartir contenido sobre belleza, maternidad y estilo de vida.
Después de representar a Honduras en Miss Universo 2023, Zuheilyn Clemente también encontró oportunidades fuera de los concursos de belleza, enfocándose en el emprendimiento, el bienestar físico y la creación de contenido digital.
Uno de sus principales proyectos es Curva Studio, un centro de entrenamiento que lanzó en Honduras en 2026 y que ofrece disciplinas como pilates reformer, barre, mat pilates y yoga.
El emprendimiento surgió a partir de su experiencia personal con el pilates, disciplina que utilizó como parte de su proceso de rehabilitación por una escoliosis.
Aunque sus experiencias en Miss Universo fueron diferentes, Alejandra Fuentes, Stephanie Cam y Zuheilyn Clemente tienen algo en común: han aprovechado la exposición y las oportunidades que les brindaron los certámenes para desarrollar proyectos más allá de las pasarelas.