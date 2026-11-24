Entre sus principales actividades destacan: Diplomacia y consultoría ya que continúa vinculada a la consultoría empresarial y a iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. También impulsa iniciativas como Olancho Solidario, el programa de liderazgo juvenil Aham Education y la plataforma Youth Change Makers Hub, enfocada en salud mental y objetivos de desarrollo sostenible; gestiona Juguetería Dalú, su marca de juguetes sostenibles, y participa en iniciativas comunitarias y educativas.