Mia Dio se juega este martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, la oportunidad de ser la reina de la 75.ª edición de Miss Universo, a la que llega como representante de Cuba después de dos intentos nacionales.
En el primero, en 2025, compitió con el rostro parcialmente paralizado y terminó entre las cinco finalistas. En el segundo, en agosto de 2026, se quedó con la corona.
Mia Angelina Donadio Cancio, nombre completo de la joven de 25 años, nació en Miami, hija de madre cubana y padre argentino, y trabaja como creadora de contenido.
Es nieta de José “Pepe” Cancio, empresario y excomisionado del condado Miami-Dade que participó en la invasión de Bahía de Cochinos.
Se graduó en relaciones internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y en 2021 pasó por el programa “Nuestra Belleza Latina”.
Su entrada al mundo de los certámenes tuvo algo de travesura. En febrero de 2025 se coló en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, en Miami, y logró que fotógrafos y asistentes la trataran como a una celebridad.
“Me colé en una alfombra roja e hice creer a todos que era una celebridad”, contó en un video que se hizo viral y que llamó la atención de personas vinculadas a Miss Universo Cuba.
Meses después, en julio de 2025, defendió los colores de Isla de la Juventud en la final de ese certamen, celebrada en Hialeah. Ganó el premio de Miss Popularidad y avanzó al Top 5, pero la corona fue para Lina Luaces.
Lo que el público no sabía es lo que ocurría detrás de su sonrisa. En una entrevista con el programa Enrique Santos Show, en Instagram, explicó en septiembre de 2026 que unas dos semanas antes de la final se había aplicado bótox en la mandíbula, sin autorización de la organización, y que los síntomas aparecieron tres días antes de la gala. “Me puse bótox en la mandíbula. El doctor cometió un error”, dijo. Según Latin Times, la inyección buscaba tratar un trastorno de la articulación temporomandibular que le provocaba dolor de mandíbula y migrañas.
Dio guardó silencio durante el certamen. “Imagínate tener que salir, responder preguntas y presentarte bien en el escenario mientras te preocupa si estás babeando”, relató. La parálisis tardó siete meses en desaparecer por completo. “Afectó muchísimo mi salud mental porque sentía que estaba fuera de mi control”, afirmó. En redes, mientras tanto, circulaban análisis sobre su gesto en escena. “Hubo muchos videos en TikTok analizando mi cara, pensando que estaba molesta por perder, pero en realidad estaba sonriendo”, recordó.