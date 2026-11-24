Lo que el público no sabía es lo que ocurría detrás de su sonrisa. En una entrevista con el programa Enrique Santos Show, en Instagram, explicó en septiembre de 2026 que unas dos semanas antes de la final se había aplicado bótox en la mandíbula, sin autorización de la organización, y que los síntomas aparecieron tres días antes de la gala. “Me puse bótox en la mandíbula. El doctor cometió un error”, dijo. Según Latin Times, la inyección buscaba tratar un trastorno de la articulación temporomandibular que le provocaba dolor de mandíbula y migrañas.