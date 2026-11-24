A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2026, Luisa Pineda, representante de Honduras, ha recibido una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de exreinas de belleza hondureñas.
A través de sus historias de Instagram, varias figuras vinculadas a los concursos de belleza han dedicado palabras de aliento a Pineda, demostrando que las expectativas sobre su participación son altas.
Una de ellas fue Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, quien compartió una fotografía de Luisa en sus historias y acompañó la publicación con un mensaje lleno de optimismo: "Tengo un lindo presentimiento, este año sí".
Por su parte, Iroshka Elvir, Miss Honduras 2015, aplaudió la participación de la hondureña durante la competencia preliminar y manifestó su confianza en que logrará avanzar a la siguiente etapa.
"Yo considero que Honduras va a clasificar en Miss Universo. Espectacular presentación de Luisa Pineda", escribió.
A las muestras de cariño también se sumó Vanessa Villars, Miss Honduras 2018, quien destacó el carisma y la presencia escénica de la representante catracha con un breve, pero entusiasta mensaje: "¡Brillar, brillar! Eso ya lo sabes hacer".
Mientras tanto, Stephanie Cam, Miss Honduras 2024, dedicó unas emotivas palabras a Pineda y expresó su deseo de que su elegancia e inteligencia sean sus mejores aliadas durante la competencia.
"Que el universo sea testigo de nuestra belleza, nuestra fuerza y nuestra grandeza a través de ti", escribió Cam.
La exreina sampedrana también le deseó éxitos y agregó: "Que tu inteligencia y elegancia iluminen ese escenario. Te envío todo mi amor y es momento de hacer energías". Cam cerró su mensaje con una frase que refleja la ilusión de los hondureños por alcanzar un lugar entre las semifinalistas: "Es momento de hacer historia".
También se sumó a las muestras de respaldo Jeimmy Núñez, Miss Teen Universe Honduras, quien dedicó un emotivo mensaje a Luisa Pineda, a quien llamó cariñosamente "My Shayla". "Quiero desearte muchísimos éxitos esta noche tan especial. Eres una mujer increíble, que ha trabajado muchísimo por este sueño y que merece todo lo bonito que está por venir", expresó.
Núñez también manifestó su esperanza de que Honduras consiga la clasificación y recordó a Pineda que cuenta con el respaldo de los hondureños.
Este 24 de noviembre se conocerá a la nueva Miss Universo 2026, quien sucederá a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior. Las expectativas sobre Luisa Pineda han crecido en los últimos días, luego de llamar la atención de seguidores de los certámenes de belleza y figurar en las predicciones de varios missólogos.