Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este martes al médico Pablo Cerritos, acusado de homicidio imprudente grave por la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle Hernández.
La captura se ejecutó mediante una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), que presentó el requerimiento fiscal contra el profesional de la medicina el pasado viernes 20 de noviembre.
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), el 10 de junio de 2026, mismo día en el que estaba cumpliendo 46 años, Sandra Díaz del Valle acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, donde fue atendida por el médico imputado.
El profesional ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello.
Tras el procedimiento, la paciente presentó dificultades para respirar y malestar general, hasta que se desvaneció.
Ante la emergencia, el médico solicitó su traslado a un centro hospitalario.
La pareja de la chef la condujo en su vehículo hasta el Hospital Escuela, donde se confirmó su fallecimiento.
El Ministerio Público indicó que la captura forma parte de las diligencias para que Cerritos responda ante la justicia por los hechos que se le imputan.
¿Quién era Sandra Díaz del Valle?
Sandra era madre de dos hijos y pareja del presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo.
Destacó como chef y presentadora en programas de la televisión hondureña como "Venga la Alegría Honduras", "Hoy es tu día" y "La Receta del Amor", donde compartió recetas, técnicas culinarias y consejos cotidianos.