Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este martes al médico Pablo Cerritos, acusado de homicidio imprudente grave por la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle Hernández.

La captura se ejecutó mediante una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), que presentó el requerimiento fiscal contra el profesional de la medicina el pasado viernes 20 de noviembre.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), el 10 de junio de 2026, mismo día en el que estaba cumpliendo 46 años, Sandra Díaz del Valle acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, donde fue atendida por el médico imputado.