Muere Sandra Díaz del Valle, reconocida chef hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Como una mujer de gran corazón y reconocida por su profesionalismo será recordada la chef hondureña Sandra Díaz del Valle, quien falleció este este miércoles 10 de junio, misma fecha en la que celebraba su cumpleaños número 46.

Díaz del Valle trabajaba como chef en el programa "Venga la Alegría", del canal TV Azteca Honduras y también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH). Además, era la pareja del también presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra querida compañera Sandra Díaz del Valle. Su talento y calidez dejan una huella imborrable en nuestra familia Azteca. Nos solidarizamos con sus familiares y pedimos respeto y privacidad para ellos en este difícil momento”, menciona la nota de duelo de su casa televisiva.