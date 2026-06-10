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Muere Sandra Díaz del Valle, reconocida chef hondureña

La noticia ha causado impacto entre las personas que en vida la conocieron, pues se supo que falleció el mismo día que celebraba su cumpleaños

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 17:03
Muere Sandra Díaz del Valle, reconocida chef hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Como una mujer de gran corazón y reconocida por su profesionalismo será recordada la chef hondureña Sandra Díaz del Valle, quien falleció este este miércoles 10 de junio, misma fecha en la que celebraba su cumpleaños número 46.

Díaz del Valle trabajaba como chef en el programa "Venga la Alegría", del canal TV Azteca Honduras y también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH). Además, era la pareja del también presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra querida compañera Sandra Díaz del Valle. Su talento y calidez dejan una huella imborrable en nuestra familia Azteca. Nos solidarizamos con sus familiares y pedimos respeto y privacidad para ellos en este difícil momento”, menciona la nota de duelo de su casa televisiva.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte, pero se conoció de forma preliminar que falleció debido a que más temprano experimentó problemas de salud no especificados.

Será a través de la autopsia que se determinará la forma en la que falleció y las demás circunstancias de su fallecimiento.

Noticia en desarrollo..

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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