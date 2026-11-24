En uno de los primeros duelos, el Galatasaray le propinó al Aston Villa su segunda derrota en lo que va de la Liga de Campeones. Los turcos sacaron una victoria por la mínima en casa, un resultado que le permite escalar y aspirar para meterse a puestos de clasificación directa.

Madrid, España.- La temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League sigue avanzando y este martes 24 de noviembre comenzaron las acciones de la jornada 5 con grandes duelos que permitieron cambios en la cima de la tabla de posiciones.

Por otra parte, el F.K. Bodø/Glimt de Noruega volvió a la senda del triunfo y venció por la mínima al LASK. De momento se coloca en el puesto 16 con 7 unidades.

En otro de los grandes compromisos de esta fecha, el Arsenal recibió al Borussia Dortmund en el Emirates Stadium. Ahí, los actuales subcampeones no pasaron del empate 1-1 ante el cuadro alemán: Viktor Gyökeres abrió la cuenta y Beier emparejó el marcador.

Asimismo, el Real Madrid hizo su tarea y goleó por 4-1 al PSV para tomar el liderato de la Champions League tras concretar su paso perfecto. El sorpresivo Como venció por la mínima al AEK Athenas y el City sufrió un nuevo tropiezo tras empatar 2-2 ante el Napoli.

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Real Madrid es el nuevo líder, a la espera de lo que suceda con el PSG vs Roma, con 15 puntos de 15 posibles. Le sigue el cuadro parisino con 12 al igual que el Como y Real Betis con la misma cantidad, en el tercer y cuarto lugar respectivamente.