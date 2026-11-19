Dayana Mendoza relató en las redes sociales de EL HERALDO que necesitaba una cirugía de vesícula biliar, pero que no la en el sector público. "Seis años fui por una cirugía de vesícula y siempre habían peros. Nunca me operaron. Me mandaron al hospital San Felipe, tampoco se pudo; de allí al hospital de Danlí, donde tampoco había cupo", relató.Este rotativo intentó contactarse con Dayana para conocer más su caso, pero al cierre de esta publicación, no respondió los mensajes.Otra ciudadana llamada Delmis Rodrígues también narró en las redes de este rotativo que llevaba 18 días interna en el Hospital Escuela esperando un procedimiento de gastroenterología, el cual ha estado paralizado debido a que el aire acondicionado del quirófano se dañó."Mientras tanto, que el paciente espere que se les de la gana de arreglarlo. No es justo. Los hospitales públicos son para las personas que no podemos pagar un hospital privado", expresó, señalando que los pacientes esperan una atención digna.Las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/salud-llama-nuevamente-medicos-trabajar-pero-gremio-seguira-asambleas-honduras-IF32374059" target="_blank">asambleas informativas por parte del gremio médico </a>como medida de presión ante el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno no solo ha derivado en un aumento de la mora quirúrgica, sino también en que las citas de consulta externa se paralizaran. Petronila tenía citas para chequeo en sus oídos y por inconvenientes que presenta en sus huesos y piernas, pero a la fecha no ha sido atendida."Me dijeron ´ahorita no hay, tiene que esperar´, entonces ya no he vuelto a ir por eso (...) No queda de otra más que esperar y tener paciencia", dijo con desánimo.Aunque las autoridades de Salud sostienen que hay avances en la reducción de mora quirúrgica al resaltar que se han realizado<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-baja-42-mora-quirurgica-segun-viceministro-salud-jose-miguel-castillo-IC32657953" target="_blank"> más de 17 mil cirugías</a>, doña Petronila y muchos otros hondureños se muestran escépticos ante las cifras presentadas el pasado 16 de noviembre por el viceministro José Miguel Castillo.