Tegucigalpa, Honduras.- Faltan pocas semanas para que culmine el 2026 y Petronila Mendoza sigue sin poder ser operada de una catarata en su ojo izquierdo, cirugía por la cual lleva más de seis meses esperando en el Hospital General San Felipe. La ciudadana de 69 años de edad relató que ha estado asistiendo al centro hospitalario capitalino con la esperanza de poder tratar su enfermedad oftalmológica. En enero fue operada del ojo derecho por médicos cubanos a través del convenio de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y según le explicaron, en un intervalo de dos meses después debía ser evaluado su otro ojo, pero los inconvenientes en el sistema de salud público y la burocracia han extendido su espera.

En abril se enteró de las brigadas de médicos israelitas que realizarían cirugías oftalmológicas, pero no pudo alcanzar cupo debido a la alta mora. "Me dijeron que que tenía que esperar porque tenían que sacar las citas viejas", indicó. Hace unas semanas volvió al San Felipe, pero la respuesta fue la misma: "No hay especialidades". Y es que sin ser antes evaluada por galenos especialistas, doña Petronila no puede ser operada ya que ella padece de otras comorbilidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una cirugía en el sector privado tampoco es accesible para la mayoría de hondureños, pues su costo puede oscilar entre los 20 mil o hasta 50 mil lempiras. "Me está molestando y estoy sintiendo los mismos malestares que son el dolor, los piquetes, la picazón, pero ni modo. Ahí lo he tomado con calma", confesó. Sus actividades del día a día también las ha tenido que tomar con pausa mientras la catarata avanza. El calor le genera molestias, no puede agacharse mucho, hacer fuerzas, y las luces fuertes también le incomodan, por lo que ha preferido estar a oscuras si considera que no necesita iluminación.

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