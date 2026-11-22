Teugicgalpa, Honduras.- La jornada nocturna en el sistema educativo enfrenta una reducción sostenida de estudiantes, problema que la Secretaría de Educación (Seduc) busca atender mediante una modalidad híbrida que combine clases virtuales con prácticas presenciales. En los últimos años, los datos de matrícula en esta jornada muestran una reducción; mientras que el número de alumnos que se retira de las aulas de clases señala un incremento. La matrícula en esta jornada pasó de 23,550 estudiantes en 2020 a 18,832 en 2026, lo que representa una disminución de 4,718 alumnos en seis años, equivalente al 20%, según el Sistema Integrado de Información Educativa de Educación. Aunque en 2025 se registró un leve repunte, al pasar de 18,772 a 19,046 estudiantes, la cifra volvió a descender este año. La caída de la matrícula coincide con el aumento de estudiantes que en los últimos años abandonaron el sistema, sin terminar el ciclo escolar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2020, la Secretaría de Educación reportó 633 estudiantes que abandonaron sus estudios en la jornada nocturna; para 2025, la cifra llegó a 1,905, es decir, se triplicó en cinco años, con un incremento del 201%. En 2026, los registros preliminares muestran 1,235 retiros, 670 menos que en 2025, lo que supone una reducción del 35.2%.

Dificultades de la jornada nocturna

El análisis de EL HERALDO evidencia que la deserción representó el 2.7% de los estudiantes inscritos en 2020, porcentaje que subió el 10% en 2025; mientras que para 2026, la proporción es del 6.6%. Lo anterior significa que la jornada nocturna no solo está perdiendo estudiantes, sino que también enfrenta mayores dificultades para retener a quienes logran matricularse. Esa reducción de matrícula y el aumento de los retiros está relacionados con condiciones económicas, laborales, familiares y sociales que afectan especialmente a jóvenes y adultos que estudian en horarios nocturnos. El coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, ha señalado que la inseguridad y las dificultades para encontrar transporte público durante la noche también inciden en la pérdida de estudiantes. A esto se suman los horarios rotativos de algunas empresas, que impiden a los trabajadores mantener una asistencia regular.

Modelo educativo híbrido