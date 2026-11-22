Teugicgalpa, Honduras.- La jornada nocturna en el sistema educativo enfrenta una reducción sostenida de estudiantes, problema que la Secretaría de Educación (Seduc) busca atender mediante una modalidad híbrida que combine clases virtuales con prácticas presenciales.
En los últimos años, los datos de matrícula en esta jornada muestran una reducción; mientras que el número de alumnos que se retira de las aulas de clases señala un incremento.
La matrícula en esta jornada pasó de 23,550 estudiantes en 2020 a 18,832 en 2026, lo que representa una disminución de 4,718 alumnos en seis años, equivalente al 20%, según el Sistema Integrado de Información Educativa de Educación.
Aunque en 2025 se registró un leve repunte, al pasar de 18,772 a 19,046 estudiantes, la cifra volvió a descender este año.
La caída de la matrícula coincide con el aumento de estudiantes que en los últimos años abandonaron el sistema, sin terminar el ciclo escolar.
En 2020, la Secretaría de Educación reportó 633 estudiantes que abandonaron sus estudios en la jornada nocturna; para 2025, la cifra llegó a 1,905, es decir, se triplicó en cinco años, con un incremento del 201%.
En 2026, los registros preliminares muestran 1,235 retiros, 670 menos que en 2025, lo que supone una reducción del 35.2%.
Dificultades de la jornada nocturna
El análisis de EL HERALDO evidencia que la deserción representó el 2.7% de los estudiantes inscritos en 2020, porcentaje que subió el 10% en 2025; mientras que para 2026, la proporción es del 6.6%.
Lo anterior significa que la jornada nocturna no solo está perdiendo estudiantes, sino que también enfrenta mayores dificultades para retener a quienes logran matricularse.
Esa reducción de matrícula y el aumento de los retiros está relacionados con condiciones económicas, laborales, familiares y sociales que afectan especialmente a jóvenes y adultos que estudian en horarios nocturnos.
El coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, ha señalado que la inseguridad y las dificultades para encontrar transporte público durante la noche también inciden en la pérdida de estudiantes.
A esto se suman los horarios rotativos de algunas empresas, que impiden a los trabajadores mantener una asistencia regular.
Modelo educativo híbrido
Ante este panorama, el ministro de Educación, José Darío Cruz, anunció que la institución trabaja en una alternativa para transformar la forma en que se imparte la educación nocturna y facilitar que más jóvenes puedan continuar sus estudios.
La propuesta contempla implementar un modelo híbrido, en el que los estudiantes recibirían los contenidos teóricos de manera virtual de lunes a viernes y asistirían los fines de semana a clases prácticas en talleres del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y en colegios técnicos.
El funcionario explicó que el objetivo es ofrecer una opción a quienes tienen dificultades para asistir diariamente a un centro educativo, sin eliminar la formación práctica que requieren las carreras técnicas.
Con la iniciativa no se cambiarían los planes de estudio, sino adaptarían la modalidad de enseñanza, las actividades y los mecanismos de evaluación.
Cruz aclaró que la propuesta no consiste en trasladar las clases a grupos de WhatsApp, sino en utilizar plataformas digitales que permitan desarrollar sesiones sincrónicas, es decir, en tiempo real, y asincrónicas, para que los alumnos puedan consultar los contenidos y avanzar en sus actividades en distintos horarios.
Como parte de los preparativos, Educación comenzó a capacitar a docentes en el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Según el ministro, alrededor de 40 maestros de un instituto de Tegucigalpa participan en un diplomado orientado a fortalecer sus competencias para trabajar bajo este modelo.
Además, el ministerio pretende aprovechar los días del período de vacaciones para preparar las herramientas tecnológicas y capacitar al personal que participará en la iniciativa.
La meta es tener las condiciones necesarias para comenzar con el proceso de matrícula en febrero de 2027.