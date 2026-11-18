Tegucigalpa, Honduras.- La disminución de estudiantes en las jornadas nocturnas ha llevado a la Secretaría de Educación (Seduc) a fortalecer la modalidad virtual que permita ofrecer nuevas oportunidades a las personas que desean continuar sus estudios. El ministro de Educación, José Darío Cruz, explicó que la propuesta contempla una plataforma digital en la que los docentes podrán impartir clases en tiempo real o mediante lecciones grabadas, para que los estudiantes puedan consultarlas en el horario que tengan disponible. La iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes trabajan y necesitan mayor flexibilidad para continuar su formación académica, ante la reducción progresiva de la matrícula en las jornadas nocturnas. "Tenemos una jornada nocturna que poco a poco se nos va apagando", dijo el ministro.

El funcionario aseguró que la propuesta ya está en preparación y que la institución cuenta con los docentes que podrían atenderla, por lo que el siguiente paso será orientar y reubicar a esos maestros para que desarrollen las clases mediante la plataforma digital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según se conoció, el sistema virtual tendrá dos modalidades de enseñanza; una será sincrónica, en la que los profesores impartirán sus clases en línea y los estudiantes podrán conectarse para recibirlas en tiempo real. La otra será mediante lecciones grabadas que podrán visualizarse en cualquier momento que el estudiante desee. El ministro aclaró que no se pretende utilizar la aplicación de WhatsApp para desarrollar las tutorías, sino una plataforma educativa que permita impartir los contenidos y facilitar el proceso de enseñanza. Para garantizar el acceso a internet, el funcionario mencionó que se trabaja en la instalación de 8,000 antenas satelitales, como parte de los esfuerzos para ampliar la conectividad en el sistema educativo.

Para el próximo ciclo lectivo, las autoridades educativas ya preparan un plan para aumentar la cobertura escolar, bajar la deserción y mantener a los estudiantes en las aulas de clases. Cruz señaló que actualmente el sistema atiende a unos 1.8 millones de estudiantes, pero hay fuera unos 900,000 menores en edad escolar que no asisten al sistema, por lo que se realizarán estrategias para integrarlos. "Vamos a trabajar en la cobertura que es llegar a más niños porque solo tenemos 1.8 millones y dicen los datos que tenemos 900,000 niños fuera del sistema", expresó. El ministro manifestó que la estrategia de su administración no se limitará a incorporar a más estudiantes, sino que también buscará mejorar la calidad de la enseñanza y evitar que los alumnos abandonen las aulas. Para trabajar en ese objetivo, anunció que la Seduc tiene previsto entregar 10 millones de libros de texto en febrero de 2027, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los aprendizajes.