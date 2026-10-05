Secretaría de Educación abre bachillerato virtual en cooperativismo para mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación habilitó el Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Virtual en Cooperativismo, una nueva oferta académica dirigida a mujeres hondureñas y que permitirá cursar la educación media completamente en línea. El programa de estudio forma parte de la oferta educativa del Centro de Educación Integral Ciudad Mujer, que cuenta con seis sedes regionales en el país. El bachillerato tendrá una duración de dos años y las estudiantes recibirán clases mediante una modalidad que combina sesiones sincrónicas, en las que deberán conectarse en horarios establecidos, y actividades asincrónicas a través de una plataforma educativa.

Según las autoridades educativas, la plataforma permitirá a las estudiantes acceder a los contenidos y materiales de estudio, descargar documentos, desarrollar las actividades asignadas y posteriormente cargar sus trabajos para su evaluación. La formación académica contempla contenidos relacionados con finanzas, cooperativismo, contabilidad y emprendimiento, además de incorporar un enfoque de género acorde con los objetivos del programa Ciudad Mujer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque el programa funcionará desde las seis sedes regionales de los centros educativos Ciudad Mujer, la modalidad virtual permitirá que mujeres de otros departamentos también puedan matricularse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación. Entre los documentos solicitados se encuentran las certificaciones de séptimo, octavo y noveno grado, copias de actas, dos fotografías y el acta de nacimiento.