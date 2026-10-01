Educación prevé superar los 4,200 centros conectados a internet al cierre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Cerca de 4,000 centros educativos del país ya cuentan con algún tipo de conectividad a internet y la Secretaría de Educación busca ampliar esa cifra a 8,000 establecimientos al finalizar la actual administración. El dato fue dado a conocer este jueves 1 de octubre durante la cuarta edición de EducaDigital 2026 que forma parte del Plan de Transformación Digital en Educación. La edición de este año se desarrolló bajo el lema "Construyendo las condiciones para una Transformación Educativa Digital Sostenible", y las autoridades educativas presentaron los avances y las metas en materia de conectividad, inteligencia artificial, formación docente y educación STEAM. Mario Castejón, coordinador de Conectividad Digital de la Dirección General de Gestión por Resultados (Diger), explicó que hasta la fecha se contabilizaban 1,499 centros educativos conectados mediante fibra óptica.

Al sumar las conexiones realizadas en conjunto con Hondutel, Conatel y algunas municipalidades, la cifra supera los 3,600 centros educativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario señaló que el proceso continúa y que la proyección es superar los 4,200 centros escolares conectados al finalizar el año; no obstante, la actual administración tiene como la meta conectar 8,000 escuelas al finalizar su período. “Proyectamos alrededor de 8,000 centros educativos, que es la meta que se ha propuesto a través de la Presidencia de la República”, afirmó Castejón. La Secretaría de Educación (Seduc) y las diferentes instituciones plantean alcanzar esa meta mediante diferentes modalidades de conexión, incluida la fibra óptica y la conectividad satelital. De acuerdo con la Seduc, el objetivo es ampliar el acceso a internet hacia centros educativos que se encuentran fuera de las principales ciudades y que tienen mayores dificultades para acceder a este servicio. La titular de Educación, Arely Argueta, destacó durante el evento el compromiso de ampliar la cobertura mediante tecnología satelital Starlink hasta alcanzar los 8,000 centros. La conectividad de los centros forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital que, según la Seduc, busca beneficiar a más de 640,000 estudiantes y más de 60,000 docentes. El plan contempla no solo llevar internet a los centros educativos, sino también fortalecer las capacidades de los maestros, incorporar herramientas tecnológicas y promover nuevas metodologías de enseñanza. El viceministro de Educación, Denis Cáceres, explicó que la política pública de transformación educativa contempla cuatro componentes principales.