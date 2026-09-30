Prevén que concurso docente arranque en octubre y pruebas se apliquen en enero

Tegucigalpa, Honduras.- El concurso docente para seleccionar a los nuevos maestros que ingresarán al sistema educativo público podría comenzar en octubre, según informó la dirigencia magisterial. Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), detalló que el llamamiento al concurso se realizaría en octubre, mientras las inscripciones comenzarían en noviembre y continuarían durante diciembre. La aplicación de las pruebas a los aspirantes esta prevista a desarrollarse en enero de 2027 en los diferentes departamentos del país, como lo establece el reglamento del Estatuto del Docente Hondureño. De acuerdo a la dirigencia magisterial ese es el calendario que se contempla para desarrollar el proceso de selección, aunque las fechas todavía deben ser confirmadas oficialmente por la Secretaría de Educación.

Hernández aseguró que las juntas departamentales de selección ya están preparadas para comenzar las actividades relacionadas con el concurso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, los aspirantes deberán esperar la convocatoria oficial para conocer los requisitos, mecanismos de inscripción, lugares de aplicación y calendario definitivo. Mientras el magisterio avanza en los preparativos, la Secretaría de Educación trabaja en definir quién tendrá a su cargo la elaboración y aplicación de las pruebas.

La ministra de Educación, Arely Argueta informó ante los medios de comunicación que hay acercamientos con dos de las principales universidades del país para que participen en este proceso. "La Secretaría en este momento ya está en pláticas con dos universidades más grandes de aquí en el país, que son los que se dedican a graduar docentes", dijo. La funcionaria explicó que la Secretaría busca que una universidad se encargue de formular las pruebas, producirlas y trasladarlas a los lugares donde serán aplicadas. Con la integración de una universidad especialidad se pretende que la elaboración y manejo de las pruebas recaiga en una institución académica externa. Argueta indicó que actualmente se analizan las propuestas y que posteriormente se realizará la licitación correspondiente.