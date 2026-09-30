Congreso, transporte y sector privado se reúnen para definir medidas ante alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Transporte y la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso Nacional sostienen este miércoles una serie de reuniones de mucha importancia con los distintos sectores del rubro del transporte e instituciones del Poder Ejecutivo. El objetivo central de la jornada apunta a evaluar alternativas financieras de emergencia y definir medidas inmediatas frente a los altos precios de los combustibles, que superan los 153 lempiras por galón. ​De acuerdo con la agenda oficial programada por el Poder Legislativo para este 30 de septiembre, las jornadas de trabajo iniciaron en el Salón Cultural con la recepción de los representantes del transporte de carga pesada y especializada, junto a delegaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).

Por la tarde, las mesas técnicas continuaron en el Salón Ramón Rosa con la dirigencia del transporte urbano e interurbano. ​"A las 10:00 de la mañana tenemos con el sector de transporte de equipo pesado y especializado con varios ministros, y a la 1:00 de la tarde tenemos con el transporte urbano e interurbano que ellos andan buscando que se les quite el impuesto del combustible", expresó Cinthya Hawit, presidenta de la Comisión de Transporte.​Entre las propuestas inmediatas que la comisión parlamentaria someterá a discusión destaca el congelamiento temporal en la estructura de precios de los carburantes por un periodo de dos semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La medida busca frenar las alzas consecutivas antes y durante el feriado de la Semana Morazánica para beneficiar el turismo nacional y la economía de la población.​La iniciativa requerirá de la coordinación técnica directa entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para evaluar su impacto fiscal. El espacio de concertación analiza además las solicitudes planteadas por los dirigentes del rubro relativas a la eliminación de cargas tributarias o la asignación de incentivos económicos.

​"No suspenderlo, pero tal vez que ahorita que es la Semana Morazánica se excluya el aumento para después seguir con las mesas técnicas; es congelar unas dos semanas mientras, porque así favorecemos también al turismo, a ellos como transportistas y a todos los sectores", afirmó Hawit.​Durante las negociaciones, la representación parlamentaria enfatizó que las fluctuaciones semanales en el costo de los carburantes responden estrictamente a factores de la crisis energética internacional. Frente a los reclamos del sector, la junta directiva busca concertar mecanismos de alivio realistas que no desequilibren la planificación presupuestaria del Estado. ​Por su parte, las dirigencias del transporte urbano e interurbano reiteraron la necesidad de revisar los impuestos aplicados a las gasolinas y al diésel, así como la factibilidad de otorgar un bono a los conductores. No obstante, las autoridades legislativas recordaron que cualquier erogación adicional requiere un análisis riguroso por parte de la Secretaría de Finanzas.