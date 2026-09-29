"Nos están impactando a todos": Cohep aconseja uso racional de combustibles ante alzas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por varias semanas consecutivas, el precio de los derivados de los combustibles ha ido en aumento en Honduras, dejando como resultado el pasado lunes tomas y protestas en diferentes partes del país. Ante esta situación, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se pronunció al respecto.

"Los combustibles nos están impactando a todos, no solo a los transportistas, a los que transportan materias primas, a todos. Todos los hondureños estamos sufriendo impacto en el tema de los combustibles y, como le dije anteriormente, los combustibles son importados", dijo Gallardo.

Gallardo llamó a la reflexión: "lo primero, tenemos que ser conscientes todos y hacer un uso más racional de algo que está caro a nivel mundial". "Esperemos que no se vaya a escasear porque ya sería una crisis más fuerte", sostuvo Gallardo. La presidenta del Cohep confía en que el país pueda hacer esos ajustes y que estos no impidan la circulación de las personas que se movilizan hacia sus actividades o trabajos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre la posibilidad de que el gobierno retire los impuestos sobre la venta de los combustibles, sostuvo: "Hay un comité de hidrocarburos que trabaja en conjunto con el Cohep y ellos tienen una iniciativa de un fondo compensatorio, ¿verdad? Para que eso pueda ayudar a aliviar, a bajar esos precios".