"Nos están impactando a todos": Cohep aconseja uso racional de combustibles ante alzas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por varias semanas consecutivas, el precio de los derivados de los combustibles ha ido en aumento en Honduras, dejando como resultado el pasado lunes tomas y protestas en diferentes partes del país. Ante esta situación, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se pronunció al respecto.
"Los combustibles nos están impactando a todos, no solo a los transportistas, a los que transportan materias primas, a todos. Todos los hondureños estamos sufriendo impacto en el tema de los combustibles y, como le dije anteriormente, los combustibles son importados", dijo Gallardo.
Gallardo llamó a la reflexión: "lo primero, tenemos que ser conscientes todos y hacer un uso más racional de algo que está caro a nivel mundial".
"Esperemos que no se vaya a escasear porque ya sería una crisis más fuerte", sostuvo Gallardo.
La presidenta del Cohep confía en que el país pueda hacer esos ajustes y que estos no impidan la circulación de las personas que se movilizan hacia sus actividades o trabajos.
Sobre la posibilidad de que el gobierno retire los impuestos sobre la venta de los combustibles, sostuvo: "Hay un comité de hidrocarburos que trabaja en conjunto con el Cohep y ellos tienen una iniciativa de un fondo compensatorio, ¿verdad? Para que eso pueda ayudar a aliviar, a bajar esos precios".
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Agregó que "no lo puedo explicar porque técnicamente pues no estoy bien enterada, pero sí, ya le hemos solicitado al presidente de la República esa reunión para que con el comité técnico del Comité de Hidrocarburos le expliquemos y podamos hacer este ensayo de un fondo de reserva para que nos ayude, pues, a bajar un poco el precio de los combustibles".
A partir de este lunes 28 de septiembre, los derivados de los combustibles registraron alzas que superan los 4 lempiras por galón, en el caso de la gasolina superior.
En Tegucigalpa, la gasolina superior, uno de los productos de mayor demanda, alcanzó los 153.17 lempiras por galón, tras registrar un aumento de 4.87 lempiras.
La gasolina regular pasó a costar 135.26 lempiras, luego de un incremento de 2.45 lempiras, mientras que el diésel subió 2.43 lempiras, hasta ubicarse en 153.53 lempiras por galón.
En San Pedro Sula, el comportamiento también refleja fuertes incrementos. La gasolina superior llegó a 148.69 lempiras por galón, tras un aumento de 4.75 lempiras, mientras que la regular subió 2.38 lempiras, hasta los 130.98 lempiras.
El diésel en la ciudad industrial cuesta 149.20 lempiras por galón, con un incremento de 2.35 lempiras y un apoyo económico temporal de 5.54 lempiras.