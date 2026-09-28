Honduras amanece bajo masivas protestas por los preocupantes aumentos de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Tomadas amanecieron varias calles y carreteras de Honduras este lunes, debido al incremento en los precios de los combustibles registrado durante las últimas semanas. Las protestas son protagonizadas por transportistas del sector público y conductores del transporte privado que trasladan a menores hacia los centros educativos, quienes exigen una rebaja en los precios de los combustibles. Alrededor de las 4:00 de la mañana, a la altura de Cofradía, en el Distrito Central, comenzó a obstaculizarse el paso vehicular. Los manifestantes, además de exigir una reducción en el precio de los combustibles, demandan la reparación de las calles. En la colonia Ulloa, en la capital, también se reportó el bloqueo de una calle como medida de presión para exigir un cese al incremento en los precios de los combustibles.

Mientras tanto, en la colonia Cerro Grande, transportistas del sector público y conductores de busitos que trasladan a estudiantes protestaron para exigir una rebaja en los combustibles, luego de los aumentos registrados desde este lunes, que alcanzan hasta los cuatro lempiras en algunos derivados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El problema que tenemos es el precio de los combustibles. Ya aguantamos. Este país está aplazado con todo lo que está pasando, todo está carísimo: el aceite, el combustible, la comida", recriminó un conductor de bus escolar.

El transportista también cuestionó el subsidio que reciben los conductores de algunas rutas. "A los conductores de ruta les están dando 2,300 lempiras diarios de subsidio, ellos se están muriendo de risa y nosotros, ¿cómo estamos? Estamos jodidos", señaló. El conductor sostuvo que en varios centros educativos se paralizó el servicio de transporte debido al alto precio de los combustibles, situación que, según dijo, afecta directamente a quienes dependen de esta actividad para generar ingresos.

Protestas en la zona norte

En la zona norte del país también se registran protestas. En San Pedro Sula, manifestantes realizaron una quema de llantas en la 33 calle como medida de presión ante el incremento en los precios de los combustibles. Asimismo, en la colonia Dos Caminos se reportó otra protesta, donde los manifestantes también exigieron la reparación de las calles. "Nosotros no tenemos un salario permanente, hacemos un salario en la calle y si nos manifestamos es porque ya no aguantamos el alto precio de los combustibles. Todos los lunes está subiendo. Toda la ciudadanía está sufriendo el precio de los combustibles", dijo uno de los manifestantes en la zona norte.

En Choloma también se reportan protestas ante los incrementos en los precios de los combustibles. Una de las tomas se registra a la altura de residencial Los Prados. De igual manera, se reportó una protesta de mototaxistas en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, Cortés, en rechazo al alto precio de los combustibles. Otra protesta se registra en el sector de La Ceden, Choloma, Cortés, donde los manifestantes mantienen tomados los dos carriles de la carretera, impidiendo el paso vehicular. Agentes policiales ya se encuentran en varias de las zonas donde se desarrollan las protestas para controlar la situación y proceder con los desalojos, según corresponda.

¿Cuánto subieron los combustibles?